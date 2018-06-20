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Районные, городские и областные акиматы Атырауской области подключат к единой защищенной сети

20.06.2018 19:05   834   0

20 июня аким Атырауской области Нурлан Ногаев встретился с Председателем Правления АО «Казахтелеком» Куанышбеком Есекеевым. Стороны обсудили перспективы развития сферы телекоммуникаций в регионе, а также новые услуги АО «Казахтелеком», направленные на цифровизацию Атырауской области, сообщает Служба по связям с общественностью АО «Казахтелеком».

На сегодняшний день все семь районных центров Атырауской области подключены к волоконно-оптическим линиям связи, жители райцентров области имеют доступ к Интернету и услугам цифрового телевидения. 100 % сельских населенных пунктов телефонизированы.

Из 163 сел в 86 селах организована транспортная инфраструктура по ВОЛС, в остальных селах по радиорелейным линиям, по спутниковой сети и радиодоступу CDMA-450. Таким образом, Атырауская область занимает первое место в Казахстане в рейтинге регионов по доле сел, подключенных к волоконно-оптическим линиям связи.

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Наряду с этим в рамках проекта государственно-частного партнерства в 2018-2020 годы планируется подключить по волоконно-оптическим линиям связи 16 сельских населенных пунктов. В результате данной работы общее количество СНП, подключенных по ВОЛС, составит 102.

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В ходе совещания стороны обсудили возможности для обеспечения доступа к интернету Курмангазинского района Атырауской области. На сегодняшний день в районе проживают свыше 7 тысяч жителей. Район обеспечен телефонной связью и возможностями по технологии CDMA-450, школы и учреждения здравоохранения имеют доступ к сети посредством наземных спутниковых систем, однако на сегодняшний день в данном районе имеется высокая потребность в широкополосном доступе к Интернету. Стороны обсудили возможность строительства оптических линий связи. Один из вариантов решений - строительство в 2019 году ВОЛС от ближайшего пункта - райцентра Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области до селаСуюндык - крупного населенного пункта Курмангазинского района (порядка 120 км).

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Кроме того, планируется проведение работ по увеличению скорости подключения к Интернету центров обслуживания населения г. Атырау и области. На сегодняшний день доступ со скоростью 8 Мбит/сек организован в 8 ЦОНах, со скоростью свыше 10 Мбит/сек - в 3 ЦОНах.

По уровню проникновения широкополосного доступа к интернету (ШПД) на 100 домохозяйств Атырауская область также занимает одну из лидерских позиций: при среднем показателе по Казахстану - 33%, в Атырауской области данный показатель составляет 49%. В течение 2018 года будут реализованы мероприятия по увеличению количества подключенных пользователей ШПД, что в целом обеспечит увеличение уровня проникновения до 55%.

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Предоставление новых услуг: порядка 1500 видеокамер будут установлены до конца текущего года в Атырау в подъездах жилых домов, что позволит обеспечить охват услугой видеонаблюдения для 11400 квартир (в настоящее время 1314 видеокамер установлено в 131 жилом доме). Данный сервис предоставляет жителям домохозяйств возможность получить доступ к видеонаблюдению в режиме реального времени посредством мобильного приложения или компьютера за входными группами своих жилых домов, за детскими площадками и дворовыми автостоянками. Данная мера в конечном итоге призвана повлиять на уменьшение количества мелких и крупных краж, будет способствовать оперативному раскрытию преступлений.

Не менее востребованной данная услуга является и среди корпоративного сегмента клиентов: для представителей МСБ в текущем году будет установлено 430 видеокамер по услуге «облачного видеонаблюдения».

Вместе с тем, в соответствии с программой «Цифровой Казахстан – 2020» в областных центрах в настоящее время реализуются проекты по организации единой защищенной сети для акиматов. В Атырауской области, областные и районные акиматы уже объединены в одну сеть. В рамках данного проекта до конца 2018 года планируется реализовать проект по строительству «последней мили» по ВОЛС для государственных организаций, расположенных в районных центрах. По окончании строительства предлагается объединение в единую защищенную сеть государственных организации с районными акиматами.

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«Мы продолжим работу по строительству волоконно-оптических линий связи в регионе, одной из первоочередных, является задача по обеспечению высокоскоростным доступом к сети Интернет сельских населенных пунктов и социально-значимых объектов. Соответствующие поручения были даны руководству Западной РДТ», - отметил Куанышбек Есекеев в ходе встречи.

Для улучшения качества и технических параметров доступа к Интернету на постоянной основе ведутся работы по модернизации и развитию сетей телекоммуникаций. В ходе встречи стороны обсудили совместный план по дальнейшему внедрению цифровизации в области образования, здравоохранения, общественной безопасности и госуправления.

В свою очередь, аким области отметил важность программы «Цифровой Казахстан», которая реализуется в соответствии с поручением главы государства.

«Как неоднократно отмечал президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, одной из главных задач стоящих перед нами является устранение цифрового неравенства, предоставление всем слоям населения широкого доступа к услугам связи и интернета», - сказал Нурлан Ногаев.

По словам главы региона, местные исполнительные органы со своей стороны готовы оказывать всевозможную поддержку для проведения связи и интернета в отдаленные населённые пункты области.

Согласно подведенным промежуточным итогам, работа по развитию телекоммуникационной сферы Атырауской области будет продолжена.

Фото: Службы по связям с общественностью АО «Казахтелеком»

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