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Расширить территории для игорного бизнеса намерены в Казахстане

06.10.2017 15:38   803   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Как стало известно «Къ», Министерство культуры и спорта Казахстана рассматривает возможность расширения территории для игорного бизнеса.

Уполномоченным органом разработан проект закона, предусматривающий размещение игорных заведений также в Мангистауской области и МЦПС «Хоргос».

Об этом сообщил на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атамекен» заместитель председателя Комитета государственных доходов министерства финансов Тлеу Жангарашев.

«В части предложения НПП «Атамекен» по расширению территории для игорного бизнеса уполномоченным органом разработан проект закона, предусматривающий размещение игорных заведений также в Мангистауской области и МЦПС «Хоргос». При этом запретить все игровые автоматы в городах, оставив только тотализаторы. Потому что игровые автоматы наносят серьезный социальный урон (играют дети, мужья). Там огромные деньги остаются, а подвести их под налогообложение очень сложно», - пояснил Тлеу Жангарашев.

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В настоящее время игорные заведения, согласно закона «Об игорном бизнесе», принятого в 2007 году, размещаются в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области.

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