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Разработан проект развития Алматинской агломерации до 2030 года

19.06.2018 11:59   614   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

Разработан проект развития крупнейшей в Казахстане Алматинской агломерации до 2030 года, сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр.

«Во исполнение поручения главы государства разработан проект долгосрочного плана формирования Алматинской агломерации до 2030 года, в котором предусмотрено более 150 мероприятий», - сказал он на заседании правительства 19 июня.

Срок утверждения проекта - 1 июля 2018 года.

Министерство по инвестициям и развитию было ранее закреплено ответственным по реализации пяти пунктов межрегионального плана мероприятий по развитию Алматинской агломерации до 2020 года.

«На сегодняшний день все пункты исполнены и сняты с контроля», - сказал Роман Скляр.

В частности, на территории Алматинской агломерации создаются производственные и логистические подзоны, которые предназначены для передислокации выносимых из города Алматы промышленных и складских предприятий. За последние 5 лет на территорию периферийной зоны агломерации вынесено 31 промышленное предприятие. Также ведется работа по выносу действующих предприятий города Алматы в индустриальные зоны.

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По пункту «Внести предложения по дальнейшему развитию международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» с учетом развития Алматинской агломерации» также проведены работы.

«Завершение строительства объектов МЦПС планируется к 2021 году. В настоящее время на территории СЭЗ инвестиционную деятельность осуществляют 16 компаний, которыми планируется строительство 26 объектов на площади 151 га общей стоимостью 427 млрд тенге», - сказал первый вице-министр.

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Завершено строительство по объектам терминальной зоны и двум торговым домам объекта «Центральная площадь «Самрук». В текущем году будут введены 5 объектов на сумму 124,2 млрд тенге. На стадии конкурсных процедур находится 12 проектов стоимостью 91 млрд тенге.

Кроме того, Роман Скляр сообщил, что вопрос строительства СЭЗ «Жаңа Алматы» будет рассматриваться после строительства городов-спутников G4 City.

Реализация проекта G4 City начата с 2008 года. В соответствии с ТЭО до 2030 года предусмотрено строительство первого города-спутника Gate City. Из республиканского бюджета на строительство выделено 34,2 млрд тенге.

По первой очереди «Gate City» построены объекты водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения - всего 9 крупных объектов. Завершаются работы по транспортной развязке - ввод намечен до конца 2018 года. В декабре 2017 года завершен первый пусковой комплекс сетей теплоснабжения. В текущем году планируется запустить в эксплуатацию котельную на 200 МВт с теплотрассой - 3 пусковых комплекса. На территории южного планировочного района планируется построить 1,4 млн квадратных метров жилья.

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Первый вице-министр сообщил, что вопрос о целесообразности создания в рамках проекта Green 4 на территории города-спутника Өркен (GrowingCity) субзоны СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» будет рассматриваться с учетом перспектив развития Алматинской агломерации.

Что касается предложения по строительству железнодорожной линии в обход станции Алматы, то в настоящее время ведется разработка инвестиционного предложения для получения положительного заключения министерства национальной экономики.

По итогам разработки в МНЭ будет внесена бюджетная заявка.

В целом, общая стоимость строительства ж/д линии составляет порядка 80 млрд тенге, протяженность предполагаемого участка – 73 км. Проект включает строительство и реконструкцию станций примыкания, строительство разъезда и линии, их электрификацию.

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