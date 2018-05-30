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Развитие продуктивной занятости в РК: северу нужны механизаторы и учителя

30.05.2018 18:00   2088   0 Автор: Людмила МЕЛЬНИК

Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы привлекает все больше участников. Одним из ее направлений является содействие переселению граждан из южных регионов в северные. Людям обещают помочь не только с жильем и оплатой комуслуг, но и с трудоустройством, передает корреспондент Kursiv.kz.

Определиться с решением о переезде жамбылцам можно было и на прошедшей на днях ярмарке вакансий, состоявшейся в Таразе с участием работодателей из Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областей.

По информации управления координации занятости и социальных программ акимата Жамбылской области, на реализацию программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в этом году из республиканского и местных бюджетов предусмотрено 10,4 млрд тенге с охватом 15 762 человек. По состоянию на 1 мая текущего года активными мерами занятости охвачено 11 116 человек. Из них 3682 трудоустроены на вакантные рабочие места, 1011 человек получили направление на социальные рабочие места, на молодежную практику направлены выпускники вузов и колледжей области – 1131 человек. Более 3 тыс. безработных привлечены к оплачиваемым общественным работам.

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В Жамбылской области работу найти трудно – это не секрет. В этом можно убедиться, ознакомившись с перечнем вакансий в центрах занятости населения. Выбирать практически не из чего. Количество зарегистрированных безработных составляет около 100 тыс. человек. Лишь некоторые из них соглашаются пройти краткосрочные курсы, чтобы получить востребованную на местном рынке труда профессию. С начала года новые профессии освоили 1652 человека, а 595 жамбылцев обучились основам ведения бизнеса в рамках проекта «Бастау Бизнес».

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Улучшить свое благосостояние гражданам предлагают также в рамках раздела «Повышения мобильности трудовых ресурсов» программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Однако не все жамбылцы согласны переехать с теплого юга на север и восток страны. За весь период действия программы из нашей области в другие регионы переселились всего 34 семьи. Понятно, что привлечь людей могут только выгодные условия, в том числе жилищные, и наличие хорошо оплачиваемой работы.

Что же предложили жамбылцам представители других областей? К примеру, в перечне вакансий, составленном гостями из ВКО, значатся такие профессии, как механизаторы, разнорабочие, швеи, строители.

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«Нам нужны специалисты сельскохозяйственной сферы. В том числе пчеловоды, ветеринары, агрономы», – говорит исполняющий обязанности директора Центра занятости Глубоковского района Восточно-Казахстанской области Вячеслав Рачковский.

Жительница областного центра Анар Исраилова готова переехать из Тараза в ВКО. Ей 47 лет, по специальности она повар-кондитер. В ближайшее время должна получить сертификат об окончании курсов кройки и шитья.

«Я оставила свое резюме работодателям из Восточно-Казахстанской области. Думаю, что кто-нибудь из них откликнется», – сказала женщина.

Представители центров занятости Костанайской области надеются привлечь учителей изобразительного искусства и черчения, труда. Также им нужны врачи и ветеринары. В межрегиональной ярмарке костанайцы принимают участие уже в третий раз. Но припомнить, сколько человек откликнулось на их вакансии, не смогли.

Немного людей оказалось и рядом со списком вакансий, представленных павлодарцами.

«У нас дефицит учителей английского языка, математики, химики. Мы остро нуждаемся в специалистах сельскохозяйственной сферы. В этой ярмарке приняли участие впервые и надеемся, что кто-нибудь решится приехать к нам. Тем более что готовы принять всех желающих, предоставим землю и оборудование», – говорит руководитель отдела занятости и социальных программ Железинского района Павлодарской области Кайрат Ибрагимов.

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В общем, мероприятие состоялось. Участников ярмарки оказалось много, но сколько человек в результате определились со своими намерениями, трудно сказать. Ведь переезд – дело ответственное, даже судьбоносное, и нужно продумать все нюансы, чтобы потом не жалеть о принятом решении.

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