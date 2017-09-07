Реконструкция Алматы завершится к 2020 году

Основная, концептуальная реконструкция города Алматы завершится к 2020 году. Ее цель – сделать город удобным для людей и снизить экологическую нагрузку на мегаполис.
«То, что было намечено на этот год, мы и завершим в этом году – реконструкцию четырех улиц, 31 км теплосетей, порядка 160 км сетей водопровода. В будущем году другие улицы заложены в концепции, работа будет продолжаться. Всех волнует вопрос: «Когда же это закончится?». Есть план развития города до 2020 года, где прописаны основные сроки проведения данной реформы. К 20-му году мы планируем основную, центральную часть города – Медеуский, Бостандыкский, Алмалинский районы привести в тот концепт, который мы хотим», - сказал заместитель акима Алматы Алмас Мадиев во время инвестиционного форума Медеуского района «Medeu Invest» на тему:«Девелопмент недвижимости».
Он считает, что для решения наболевших вопросов, связанных несанкционированными точками торговли и парковки городу нужна была кардинальная реформа.
«В последнее время город задыхался от большого количества несанкционированных объектов торговли и автостоянок, стихийной торговли. Это надо было решать капитально и кардинально и делать реформы. Сегодня в центре города проводится большая реформа по концепции Яна Гейла. Это лишь концепция, это принципы, которые работают на уровне мирового опыта. В проектном решении, применяемом к городу, самое главное – сохранить исторический облик, и при этом сделать город для людей, увеличить количество пешеходных зон, сделать доступной и оптимизировать транспортную среду», - отметил он.
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По словам чиновника, проводимые реформы не будут работать без соблюдения гражданами элементарных правил проезда и парковки.
«То что вы видите по улице Шевченко – это опыт, который мы сделали, запустили одностороннее движение и велодорожку. Сейчас радикальные меры будут применяться к тем водителям, которые, игнорируя знаки, ставят свое авто в неположенных местах. Сегодня органы безопасности и органы дорожного движения плотно работают. В конце концов, мы должны донести убеждение, чтобы люди научились ставить машины там, где нужно и ходить там, где положено. Если мы к этому убеждению не придем, то наш город никогда не станет зеленым, и мы не вернем старый облик городу», - считаем он.
За предстоящие три года облик города должен смениться кардинально и обрести единый стиль.
«Мы хотим облик города поменять кардинально и привести в единый комплекс, один стиль, в одну цветовую гамму, в один порядок, который будет регулировать и транспортное движение, и человеческие потоки и торговые потоки. При этом, то, что касается промышленного производства - наша задача в городе развивать инновационные проекты, которые не дают большой экологической нагрузки. При этом мы стараемся выносить наши производственные мощности в индустриальную зону в Алатауском районе», - заметил Алмас Мадиев.
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Один из проектов, призванных улучшить экологическое состояние города - запуск электоавтобусов.
«Уже сегодня мы ведем проект по строительству завода по сбору электрических автобусов. Это ведущая компания «Евробас» ведет этот проект, мы создаем для них условия и к концу года первые 20 автобусов, электробусов будут приобретены», - заключил он.
Напомним, что компания «FalconEuroBus» инвестирует в проект по созданию автопарка и завода по сборке автобусов более 24 млрд тенге.На земельном участке, расположенном в Ауэзовском районе западнее пересечения улиц Толе би и Яссауи, на общей площади в 7 гектаров планируется возведение административного здания, сборочного и покрасочного цехов, двух складов для запчастей, ремонтной зоны, заправочной станции, крытой стоянки на 255 автобусов, а также учебного центра для водителей.