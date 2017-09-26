Роман Скляр: "В этом году построено 15 тысяч квартир по сниженной цене"

Первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр сообщил, что в 2017 году построено 15 тысяч удешевленных квартир, которые сдерживают рост стоимости жилья в Казахстане.

В ходе заседания Комиссии Мажилиса РК по контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств и средств, выделяемых из Нацфонда на реализацию госпрограммы «Нұрлы Жол» на 2015-2019 годы по направлению «Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, сетей водо- и теплоснабжения, укрепление жилищной инфраструктуры» первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр сообщил, что в этом году реализуется 15 тыс. квартир по удешевленной цене.

«Стоимость квартиры в регионах составляет 140 тыс. тенге за квадратный метр. Это кредитное жилье, которое потом реализовывается через систему жилищно-строительных сбережений. В городах Астана, Алматы, Атырау и Актау квадратный метр стоит 180 тыс. тенге. Благодаря тому, что государство на возвратной основе финансирует строительство жилья, нам удается сдерживать цены на первичном рынке и в то же время не допустить роста на вторичном рынке жилья. За два года, в 2015-2016 годах, 19 тыс. квартир таких удешевленных мы на рынок выпустили. А в этом году порядка 15 тыс. квартир, которые позволят стабилизировать ситуацию и не дать дальнейшего роста на рынке», - заявил Роман Скляр.

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Спикер также сообщил, что благодаря реализации программы «Нурлы Жер» износ сетей тепло- и водоснабжения, а также водоотведения снизился с 67% до 63%. По его словам, через механизмы кредитования и субсидирования в 2015-2017 годах прошли 203 млрд тенге на реализацию 332 проектов. Эти проекты предусматривают строительство и реконструкцию более 3 тыс. км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, 34 котельных и 16 единиц водохозяйственных объектов.

«В целом, за период реализации госпрограммы построено и реконструировано 1 848 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, 21 котельная и 12 насосных станций. Через механизм бюджетного кредитования в 2015 году в рамках госпрограммы было выделено 60 млрд тенге на реализацию 92 проектов. По результатам, построено и реконструировано около 250 км инженерных сетей. В прошлом году был отобрано 112 проектов на сумму 86,9 млрд тенге на строительство и реконструкцию 1 733 км сетей. На сегодняшний день освоение субъектами естественных монополий составляет 75,5 млрд тенге, что составляет 87% от выделенных средств. Остальные 11,5 млрд тенге, а это 13%, будут освоены до конца текущего года», - сообщил Роман Скляр.

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