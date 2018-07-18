Рост экономики Алматы составил 103,8%

За первое полугодие текущего года во всех отраслях экономики города Алматы наблюдается рост на 103,8%. Розничная торговля выросла на 8,3%, промышленность на 4,4%, строительство на 4,7%, рост иностранных инвестиций за пять месяцев составил 25,1%. Обеспечен на 110,3% рост налоговых поступлений в государственный бюджет, сообщает пресс-служба акимата Южной столицы.

Также в ходе внеочередной сессии маслихата приняты уточнения в бюджет города на текущий год. Уточнение произведено в связи с необходимостью перераспределения внутренних резервов, сформированных за счет экономии при проведении государственных закупок и оптимизации проектов на сумму 9,3 млрд тенге.

Напомним, бюджет Алматы, структурированный с акцентом на приоритеты программы развития «Алматы-2020» и социальные нужды горожан в текущем году, составляет 526,7 млрд тенге.

При уточнении бюджета за счет сэкономленных средств учтены расходы на решение социальных вопросов, таких как ремонт линий наружного освещения, тротуаров, строительство дорог в новых микрорайонах, повышение безопасности и поддержку лиц с ограниченными возможностями.

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Так, в нескольких районах города планируется провести текущий ремонт линий наружного освещения, будут начаты работы по строительству дорог в микрорайонах Акбулак, Алгабас, Карасу, Кок-Кайнар, Улжан-2 Алатауского района и продолжено строительство дороги в мкр. Жас-Канат Турксибского района.

В целях поддержки лиц с ограниченными возможностями будут закуплены тифлотехнические средства для 675 человек и сурдотехнические средства для 871 человек.

В рамках «Продуктивной занятости и поддержки массового предпринимательства» порядка тысячи безработных пройдут краткосрочную профессиональную подготовку и переподготовку по 50 специальностям.

Кроме того, на приобретение комплектов учебников для общеобразовательных школ дополнительно предусмотрено 193,5 млн тенге. В целях повышения безопасности будет начата работа по сейсмоусилению зданий семи школ.

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