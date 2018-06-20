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Рост удовлетворенности по искам предпринимателей отмечен в Казахстане

20.06.2018 12:43   537   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Анализ показателей экономических судов показал, что по публичным спорам процент удовлетворенности исков предпринимателей составляет в течение последние 5 лет от 17 до 30%. Об этом сегодня в ходе форума «Верховенство закона – гарантия устойчивого развития экономики Казахстана» сообщила судья Верховного суда Айгуль Сапарова.

Она также указала на общие вопросы, которые возникают при рассмотрении дел о спорах между бизнесом и государственными органами. Первое – это предоставление суду документов, не представлявшихся в ходе налоговой проверки. Второе - это дела по госзакупкам, вернее по искам подрядчиков о взыскании сумм по дополнительно выполненным объемам работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией.

«В Казахстане отсутствует прецедент. Задача судов обеспечить единство правоприменения, то есть одинаковое понимание и толкование права. Для правосудия архиважно, чтобы аналогичные дела разрешались одинаково. Но на практике идентичных дел почти нет, каждое дело имеет свои нюансы, судья должен учитывать особенности и индивидуальности каждого конкретного спора», - сказала она.

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В этой части она сообщила, что Верховным судом во втором полугодии запланировано проведение двух Обобщений - о налогообложении недропользований и о трансфертном ценообразовании с возможным принятием в последующем нормативных постановлений. Ожидается, что результаты данной работы позволят разрешить многие спорные вопросы по указанным категориям дел.

Напомним, ранее председатель Верховного суда Жакип Асанов сообщил, что решения инвестиционных судов разрушают стереотип, что суд всегда поддерживает государство, а не частную компанию. Из рассмотренных инвестиционной коллегией 40 дел, 74% - иски инвесторов, в их пользу принято 38% решений. Это – $62,5 млн.

Между тем, за последние три года Агентством по делам государственной службы и противодействия коррупции выявлено 976 фактов незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность, осуждено 389 должностных лиц. Принятые меры позволили защитить интересы более 500 предпринимателей.

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