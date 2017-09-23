С 1 октября в Астане повысят тарифы на отопление

С 1 октября в Астане повышают тариф на отопление. За эту услугу жители столицы будут платить на 10% больше, чем в прошлом отопительном сезоне, передаёт «Хабар 24».

Как сообщается, стоимость одной гигакалории составит около 3000 тенге.

С этого же дня и до конца июля следующего года будет действовать компенсирующий тариф.

Руководитель отдела по регулированию естественных монополий и цен департамента Астаны Нурлан Айтпаев прокомментировал рост цен и отметил, что ежегодно компаниями «Астана-Энергия» и «Астана-Теплотранзит» предусмотрено повышение цен на тарифы за тепло.

Как сообщается, с начала 2017 года тарифы оставались прежними.

Нурлан Айтпаев отметил, что утвержденный тариф немного ниже, чем должен был быть.

«Связано это с тем, что с 1 июля департаментом введены компенсирующие тарифы для АО «Астана Энергия» за неисполнение мероприятий, предусмотренных в инвестиционной программе. С 1 октября тариф на тепловую энергию составляет 2912 тенге за одну гигакалорию, то есть рост составит 9,87%», – объяснил он.

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По словам эксперта, компания-производитель тепловой энергии в 2016 году не выполнила запланированный ремонт оборудования. В результате жители столицы переплатили за комуслуги около 96 млн тенге. Эту сумму «Астана-Энергия» компенсирует горожанам за счёт сниженного тарифа.