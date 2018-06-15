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Сагинтаев: Цифровизация выведет экономику из тени

15.06.2018 12:53   738   1 Автор: Салим САКЕНОВ

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев уверен, что цифровизация выведет компании из тени в реальный сектор экономики. Об этом он заявил в ходе совместного заседания палат парламента в пятницу в Астане.

«Большая работа должна проводиться по диверсификации экономики. Глава государства в прошлом году в своем послании обозначил третью модернизацию экономики нашей страны, и объявлена новая модель экономического роста. В этой связи проводится большая работа, мы обследовали практически 500 предприятий крупных и средних по всей стране, проанализировали готовность их к параметрам 4.0», - рассказал премьер-министр.

Он отметил, что сегодня «14 крупных компаний имеют свою программу, большая работа проводится по цифровизации экономики».

«Мы сегодня говорим о цифровизации, мы говорим о том, что необходимо выводить экономику из тени. У нас по разным расчетам почти 38% (предприятий) находится в тени. И вот переход к цифровизации, к электронной коммерции приведет к тому, что мы все больше и больше те компании, которые будут работать в тени, будем выводить в реальный сектор», - уверен Сагинтаев.

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При этом он отметил, что согласно расчетам, предполагалось, что к 2022 году порядка 200 тыс. человек будут работать в сфере электронной коммерции. «Но сегодня в течение пяти месяцев мы имеем уже 40 тысяч человек, работающих в этой сфере. В ближайшее время мы достигнем этих 200 тысяч работников. Это говорит о том, что все больше и больше людей вовлечены в сферу реального открытого бизнеса», - заявил он.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

15 июня 13:41
Best_zanuda
круто.. задумано. Но учитывая, что цифровизация здравоохранения ведется силами только одной компании, лобируемой минздравом, скорее можно предположить, что и экономика скорее еще глубже уйдет в тень...
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