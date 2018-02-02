Сагинтаев: В ближайшее время до 80% услуг будет предоставляться электронным способом

Эффективная цифровизация становится ключевым фактором развития национальных экономик и улучшения качества жизни населения, заявил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в ходе пленарного заседания в рамках форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации».

Одна из задач форума – популяризация темы цифровизации среди граждан стран. Последние 20 лет, отметили участники форума, при создании цифровых систем речь шла в основном об оцифровке – мы переводили документы в электронный вид и учились работать с ними. По данным Междунардного союза электросвязи, страны СНГ занимают второе место в мире по доступу к инфокоммуникационным технологиям и их использованию, уступая только Европе. В то же время наши страны столкнулись с принципиально новыми вызовами. Технологии, которые человечество использовало сотни лет, на наших глазах трансформируются: криптовалюты испытывают на прочность традиционные деньги, роботизация сокращает использование человеческого труда в промышленности.

«Ведущие страны мира и объединения государств уже приняли свои стратегические документы по цифровизации, ЕАЭС также принял «Цифровую повестку» до 2025 года. Наличие общих рынков требует совместного подхода к вопросам цифровизации. Объединение усилий даст эффект синергии для развития ЕАЭС в целом и каждой страны в отдельности», - подчеркнул премьер-министр РК.

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Бакытжан Сагинтаев, напомнил, что Казахстан, являющийся одним из лидеров цифровой трансформации в СНГ, начал внедрение цифровых госуслуг 10 лет назад. «По сравнению с 2008 годом мы, безусловно, продвинулись вперед, но и сегодня уровень предоставления услуг отстает от того, что хочет получить общество. Поэтому мы пересматриваем свою работу и поставили амбициозную задачу: в ближайшее время до 80% услуг будет предоставляться электронным способом», - отметил премьер-министр. Для достижения соответствующего показателя очень важно развитие инфраструктуры. В настоящее время во всех городах и в 43% населенных пунктов обеспечен доступ к Интернету. До 2020 года все базовые сельские населенные пункты будут обеспечены широкополосным доступом к Интернету, в полном объеме завершится строительство инфраструктуры.

Большое внимание планируется уделить подготовке кадров. «Мы много говорим о вовлеченности населения в «цифру». Цифровые технологии должны войти в моду. Мы пересматриваем учебные программы, чтобы в достаточном количестве готовить специалистов по цифровым технологиям. Для создания инноваций также необходимо формирование экосистемы. В этом плане мы активно работаем с нашими коллегами по «Сколково», Парку инновационных технологий в Минске. Взаимодействие между нашими структурами очень важно», - подчеркнул г-н Сагинтаев.

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Необходимо, чтобы цифровые системы государств ЕАЭС могли интегрироваться между собой, считает казахстанский премьер. И здесь остро стоит вопрос в создании баз для технологического предпринимательства. В Казахстане создан IT-хаб на территории ЭКСПО, он будет запущен через полгода. «Приняты беспрецедентные решения, соответствующие законодательные инициативы. IT-хаб включен в МФЦА Астана, создана максимально благоприятная законодательная база, включая английское право, освобождение от налогов, и мы хотим привлечь таланты со всего мира, привлечение талантов сегодня не менее актуально, чем привлечение капитала», - отметил премьер-министр РК.

Глава правительства России Дмитрий Медведев, по его собственным словам, добавил ложку дегтя в оптимистичный настрой. Реализация цифровой повестки, считает он, не будет быстрым процессом, потому что государствам не удалось преодолеть цифровой разрыв. «В 2008 году лидеры разных стран впервые обсуждали вопрос цифрового неравенства. С тех пор «цифра» стала неотъемлемой частью экономик, пока цифровое неравенство пока не преодолено. До тех пор, пока будет сохраняться цифровое неравенство, в масштабах планеты невозможно говорить о том, что цифровая повестка станет универсальной. Цифровая повестка дня разрывает привычные границы и создает цифровое пространство; вопрос в том, насколько быстро мы сумеем приспособиться к трендам, насколько тесным будет наше взаимодействие. В одиночку добиться успеха мы не сможем. Нам нужно объединять ресурсы товарные, людские, логистические, технологические и формировать собственную инфраструктуру», - отметил Дмитрий Медведев.

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В России, отметил г-н Медведев, реализуется Программа «Цифровая экономика», которая сосредоточена на пяти основных направлениях: регулирование, инфраструктура, технологические заделы, безопасность, и подготовка кадров. По четырем из этих направлений уже утверждены планы мероприятий. Россия будет продвигать цифровую повестку, и выиграет в этой гонке тот, кто предложит надежный, необременительный и прозрачный режим регулирования. Цифровые процессы требуют трансграничного регулирования, отметил российский премьер-министр. Нужно выработать правовой инструментарий, который позволит обрабатывать и анализировать массивы обезличенных данных в масштабах всех стран ЕАЭС. При этом на повестку дня выходит вопрос обеспечения кибербезопасности, сохранения личных, коммерческих, государственных данных. По мере развития цифровых сервисов необходимо решать вопросы предотвращения кибератак, кибермошенничества.

«Много дискуссий вызывают цифровые активы или криптоактивы. У регуляторов сохраняются вопросы, но скажу больше: никто из нас не знает, сохранятся ли криптовалюты. Всем понятно, что такие технологии, как блокчейн, очевидно, имеют колоссальное будущее. Но можно вспомнить, что в 1990-е было создано множество компаний, занимавшихся поддержанием новых технологий, но потом значительная часть этих технологий исчезла. Так же и с криптовалютами. Мы не понимаем, действительно ли криптовалюта может составить конкуренцию обычным деньгам, или это пузырь, который лопнет в какой-то момент. Но технология распределенного ресурса является фундаментальном прорывов в силу принципов, которые заложены в основу этой технологии», - считает Медведев.

В любом случае, отметил глава российского правительства, государства ЕАЭС не должны замыкаться в рамках национальной модели. Экономики всех стран слишком сильно связаны между собой, чтобы внедрять принципы внутри одной страны. В идеале по криптоактивам нужно готовить международные конвенции, синхронизировать усилия всех стран, выразил мнение Дмитрий Медведев.