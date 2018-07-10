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Сагинтаев восхитился «рациональностью» Минэнерго в вопросе с обеспечением углем

10.07.2018 17:10   1036   0 Автор: Дмитрий ПОКИДАЕВ

Министерство энергетики поступило «рационально», переложив вопрос обеспечения Казахстана углем в отопительный период на плечи министерства по инвестициям и развитию, считает премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

На заседании правительства 10 июля акимат Карагандинской области поднял вопрос о том, что в текущем году на шубаркульском разрезе «достаточно угля», в связи с чем попросил начать закуп угля на отопительный сезон и его вывоз другими регионами уже летом. Чтобы не повторить ситуацию в минувшую зиму, когда на протяжении длительного времени на рынках сбыта угля не было из-за ремонтных работ на этом разрезе, а также из-за занятости железнодорожного транспорта.

«Пожалуйста, Канат Алдабергенович, примите к сведению», - обратился премьер-министр к министру энергетики Канату Бозумбаеву.

Сагинтаев потребовал активизировать строительство жилья по госпрограммам...
Строительство жилья в рамках различных государственных программ в большинстве регионов «зависло» на отметке в 20-30% от плана, констатиров...

«Начиная с этого месяца, уголь - это компетенция другого министерства», - ответствовал Бозумбаев.

Глава правительства обратился к вице-министру по инвестициям и развитию Кайрату Ускенбаеву, напомнив, что вопрос обеспечения страны углем отнесен ныне к компетенции МИР.

В Алматы выставлены на торги автомобили по 250 тысяч тенге

«Исполним», - пообещал тот.

Сагинтаев же под общий смех констатировал, что «деловые министры именно так и поступают, оставляя себе все только самое рациональное».

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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тенге
потратил акимат Алматы на арт - объект "Белка"
Цитата дня
У меня к традиционным СМИ очень высокий уровень доверия, другое дело, что проблему фэйк-ньюс с каждым годом обсуждают и боюсь, что эта тенденция продолжится
Даурен Абаев
Министр информации и коммуникаций РК
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