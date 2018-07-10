Сагинтаев восхитился «рациональностью» Минэнерго в вопросе с обеспечением углем

Министерство энергетики поступило «рационально», переложив вопрос обеспечения Казахстана углем в отопительный период на плечи министерства по инвестициям и развитию, считает премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

На заседании правительства 10 июля акимат Карагандинской области поднял вопрос о том, что в текущем году на шубаркульском разрезе «достаточно угля», в связи с чем попросил начать закуп угля на отопительный сезон и его вывоз другими регионами уже летом. Чтобы не повторить ситуацию в минувшую зиму, когда на протяжении длительного времени на рынках сбыта угля не было из-за ремонтных работ на этом разрезе, а также из-за занятости железнодорожного транспорта.

«Пожалуйста, Канат Алдабергенович, примите к сведению», - обратился премьер-министр к министру энергетики Канату Бозумбаеву.

«Начиная с этого месяца, уголь - это компетенция другого министерства», - ответствовал Бозумбаев.

Глава правительства обратился к вице-министру по инвестициям и развитию Кайрату Ускенбаеву, напомнив, что вопрос обеспечения страны углем отнесен ныне к компетенции МИР.

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«Исполним», - пообещал тот.

Сагинтаев же под общий смех констатировал, что «деловые министры именно так и поступают, оставляя себе все только самое рациональное».

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН