Фонд «Самрук-Казына» прокомментировал действия Анатола Стати

АО «Самрук-Қазына» сообщило, что 14 сентября 2017 года на основании решения суда г. Амстердам на права АО «Самрук-Қазына» в отношении принадлежащих ему 50% акций КМГ Кашаган Б.В. наложено ограничение в части распоряжения этими акциями.

Указанное ограничение наложено в рамках обеспечения иска по признанию и исполнению в Нидерландах арбитражного решения по делу Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom Group SA и Terra Raf Trans Trading Ltd. против Республики Казахстан, вынесенного в 2013 году Арбитражным трибуналом при Арбитражном Институте Торговой Палаты Стокгольма.

«АО «Самрук-Қазына» не являлось участником арбитражного разбирательства между Республикой Казахстан и истцами, Арбитражный трибунал не выносил решения в отношении АО «Самрук-Қазына» об осуществлении каких-либо выплат в пользу истцов.

В соответствии с ограничением, акции КМГ Кашаган Б.В., принадлежащие АО «Самрук-Қазына», не могут быть проданы, переданы или обременены в течение срока действия данной обеспечительной меры. Обращение взыскания на акции возможно только в случае принятия судом решения о признании и исполнении арбитражного решения и применимости такого решения в отношении АО «Самрук-Қазына» или суд решит иным образом, что истцы имеют прямое требование к АО «Самрук-Қазына».

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АО «Самрук-Қазына» сохраняет все свои права голоса по данным акциям и текущее управление КМГ Кашаган Б.В. осуществляется в обычном режиме, в том числе исполнение платежных и иных обязательств КМГ Кашаган Б.В. перед третьими лицами, за исключением выплаты дивидендов в пользу акционерного общества», говорится в сообщении компании.

Напомним, что молдавский бизнесмен Анатол Стати просит суд в Голландии обязать госфонд Казахстана Самрук-Казына продать долю в нефтяном месторождении Кашаган для возмещения ему убытков.

Судебные разбирательства между Стати, его сыном Габриэлем, двумя контролируемыми семьей компаниями и Казахстаном тянутся около 4 лет в разных судах. Молдавские бизнесмены, которые инвестировали в нефтегазовую отрасль Казахстана, обвинили государство в попытке рейдерского захвата своей собственности и потребовали возмещения убытков в размере более $4 млрд.

Казахстан отрицает эти обвинения и через суды пытается доказать обратное. В январе 2013 года арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение Казахстаном Договора об энергетической хартии и присудил к выплате около $500 млн семье Стати.

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Казахстан подал иск в Англии, обвинив Стати в мошенничестве и требуя опротестовать арбитражное решение.

Также напомним, что более $22 миллиардов активов Нацфонда, где копятся поступления от недропользователей, заморожены по иску Стати и его компаний против правительства Казахстана.

По словам министра юстиции Казахстана Марата Бекетаева, очередные “слушания по мошенничеству намечены на октябрь 2018 года” в суде Лондона.