«Самрук-Казына» в течение 2 лет передаст в конкурентную среду закупки на 700 млрд тенге ежегодно

Председатель правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов 18 июня пообещал в течение двух лет передать в конкурентную среду объем закупок ФНБ в объеме 700 млрд тенге ежегодно.

«Фонд в ближайшие 2 года за счет вывода из внутрихолдинговой кооперации передает в конкурентную среду для субъектов предпринимательства закупки на сумму порядка 700 млрд тенге. Это позволит более значительному кругу предпринимателей участвовать в закупках Фонда», - сказал Есимов в ходе форума «Конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей».

Он отметил, что это поможет руководству ФНБ, в числе прочего, снизить коррупционную составляющую в процедурах закупок дочерних структур «Самрук-Казына».

«Не секрет, что многие предприниматели сталкиваются с коррупционными проявлениями при подписании договоров по итогам тендеров и даже при оплате за выполненные работы, эти .проблемы известны для нас, поэтому задача наших нововведений – свести до минимума коррупционные правонарушения», - заметил он.

По его словам, этим же целям будет служить подписанное ФНБ 18 июня с Национальной палатой предпринимателей Казахстана «Атамекен» соглашение о взаимодействии.

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«Соглашением предусмотрены следующие реальные инициативы: будет разработана долгосрочная программа импортозамещения, которая позволит существенно сократить долю чистого импорта», - продолжил глава правления ФНБ.

По его словам, суть данной программы заключается в том, что ФНБ и НПП совместно формируют перечень товаров, которые приобретаются группой компании Фонда и являются сегодня исключительно импортом. Затем эти две структуры проводят конкурс среди потенциальных инвесторов на организацию производства в Казахстане. Фонд, со своей стороны, подтверждает готовность заключения долгосрочных договоров с победителями конкурса, которые наладят необходимое производство.

«Это стимулирует инвестиционную активность отечественных предпринимателей, также будут созданы новые производства, открыты новые рабочие места, обеспечены дополнительные поступления налогов в бюджет, это будет способствовать развитию смежных отраслей, сервисных и обслуживающих центров», - подчеркнул Есимов.

При этом, по его словам, в целях защиты интересов субъектов отечественного бизнеса полномочия по проведению выездных аудитов потенциальных поставщиков Фонд передает в НПП «Атамекен».

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«Мы осознанно пошли на такой шаг и рассчитываем, что это позволит сделать процедуру проведения аудита прозрачной, снизит коррупциогенность, сократит затраты бизнеса и обеспечит защиту их законных интересов», - заявил глава ФНБ.

Кроме того, по его словам, в рамках развития электронной системы закупок до конца текущего года будет внедрена возможность заключения электронных договоров на новом портале закупок фонда, что позволит заключать договора «практически за считанные дни».

«Данная мера исключит необходимость почтовых пересылок, предприниматели не будут ходить по кабинетам и собирать подписи», - считает Есимов.

Помимо этого, по его словам, по проекту «Развитие социального предпринимательства «ӘРЕКЕТ», который направлен на поддержку региональных бизнес-инициатив в сфере социального предпринимательства, с 2019 года объемы финансирования будут увеличены в два раза (с 70 до 140 млн тенге).

«Я сегодня озвучил ключевые мероприятия, которые направлены, прежде всего на защиту интересов предпринимателей и обеспечение прозрачности закупок. Это не разовые меры – мы будем и дальше проводить системную работу по развитию взаимодействия с предпринимателями и совершенствованию системы закупок», - пообещал глава «Самрук-Казына».

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Он отметил, что для ФНБ и НПП это взаимовыгодное сотрудничество.

«С одной стороны, бизнес получает прозрачный доступ к закупкам группы компаний фонда, что, в целом, способствует развитию предпринимательства в стране. А «Самрук-Қазына» за счет расширения конкуренции получает возможность эффективно использовать собственные средства», - заключил Есимов.