Счет на миллиарды: сколько денег потерял Счетный комитет из-за неправильного начисления налогов?

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета посчитал ущерб бюджету от некачественного налогового и таможенного администрирования.

«Мы говорили о том, что есть резервы в повышении качества налогового и таможенного администрирования. В целом, по итогам 2017 года, по оценкам Счетного комитета, предполагаемые потери республиканского бюджета от некачественного налогового и таможенного администрирований составили 6,5 млрд тенге», - сообщила председатель Счетного комитета Наталья Годунова на расширенном заседании комитета Сената по финансам и бюджету.

Наталья Годунова согласилась с сенаторами по поводу того, что необходимо обеспечить эффективность в решении вопросов по недоимке в бюджет, возврату НДС и качественному прогнозированию и поступлениям в целом.

«Мы говорим о том, что недоимка снизилась на 31 млрд за отчетный год. Вроде хорошо. Но при этом 55 млрд тенге составило снижение недоимки в результате признания должников банкротами. Снижение недоимки за счет принудительных мер взыскания, обеспечивающих поступление реальных платежей в бюджет, составило всего порядка 10% от суммы снижения. Аналогичная ситуация по таможенным платежам, где сокращение происходит за счет банкротства должников и обжалования результатов контроля», - заключила Наталья Годунова.

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