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Счет на миллиарды: сколько денег потерял Счетный комитет из-за неправильного начисления налогов?

05.06.2018 11:04   525   0

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета посчитал ущерб бюджету от некачественного налогового и таможенного администрирования.

«Мы говорили о том, что есть резервы в повышении качества налогового и таможенного администрирования. В целом, по итогам 2017 года, по оценкам Счетного комитета, предполагаемые потери республиканского бюджета от некачественного налогового и таможенного администрирований составили  6,5 млрд тенге», - сообщила председатель Счетного комитета Наталья Годунова на расширенном заседании комитета Сената по финансам и бюджету.

Наталья Годунова согласилась с сенаторами по поводу того, что необходимо обеспечить эффективность в решении вопросов по недоимке в бюджет, возврату НДС и качественному прогнозированию и поступлениям в целом. 

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