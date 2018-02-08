Семь дочерних компаний НАТР передадут в конкурентную среду

Согласно Постановлению Правительства РК «О некоторых вопросах приватизации на 2016 – 2020 годы» предусмотрена передача в конкурентную среду семи дочерних организаций АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (НАТР), сообщает пресс-служба НАТР.
К этим компаниям относятся:
1.ТОО «Технопарк «Сары-Арка»;
2.ТОО «Технопарк «Алгоритм»;
3.ТОО «Технопарк «Восточно-Казахстанский региональный технопарк Алтай»;
4.ТОО «Технопарк КазНТУим. К. Сатпаева»;
5.ТОО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения»;
6.ТОО «Конструкторское бюро горно-металлургического оборудования»;
7.ТОО «Конструкторское бюро нефтегазового оборудования».
На сегодняшний день реализована доля участия Агентства в ТОО «Технопарк КазНТУ им. К. Сатпаева».
По 2 активам приняты решения о ликвидации: ТОО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» и ТОО «Конструкторское бюро нефтегазового оборудования».
По 4 активам прорабатываются вопросы об изменении способа реализации: ТОО «Технопарк «Сары-Арка», ТОО «Технопарк «Алгоритм», ТОО «Технопарк «Восточно-Казахстанский региональный технопарк Алтай», ТОО «Конструкторское бюро горно-металлургического оборудования».
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