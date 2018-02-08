Семь дочерних компаний НАТР передадут в конкурентную среду

Бекнур Кисиков: «Сами предприниматели иногда не совсем ясно понимают, что же такое франчайзинг»...

Франчайзинг как способ легкого и безболезненного создания собственного бизнеса на основе уже готовых решений в Казахстане отчего-то не очень популярен...