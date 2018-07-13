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Семью Храпуновых будут судить в Алматы

13.07.2018 18:10   1151   0

Прокуратура Алматы направила в суд дело в отношении Виктора и Лейлы Храпуновых, Ильясова А. и еще 9 лиц. Виктор Храпунов обвиняется по 6 статьям.

"Ввиду нахождения Храпуновых и Ильясова за пределами Казахстана, а также уклонения от явки в прокуратуру, копии обвинительных актов вручены под расписку их защитникам", - сообщается в пресс-службе прокуратуры.

Ранее, 15 и 27 февраля текущего года, Нацбюро по противодействию коррупции уведомило обвиняемых о необходимости явки для объявления постановления о квалификации деяний и допроса. Однако без указания причин в назначенное время они не явились.

"Данные лица обвиняются в хищении госимущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершенных организованной преступной группой. Причиненный ущерб государству превышает 250 миллионов долларов", - прокомментировали в прокуратуре.

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Подчеркивается, что согласно статье 335 УПК суд вправе рассматривать дела в отсутствие подсудимого, в случае его нахождения вне пределов Республики Казахстан и уклонения от явки в суд. Как сообщалось ранее, Нацбюро проводило расследование уголовного дела в отношении бывшего акима Алматы и Восточно-Казахстанской области Храпунова В. В., Храпуновой Л. К., Ильясова А. К. и других.

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"В настоящее время собранные следствием доказательства совершения особо тяжких преступлений позволили квалифицировать деяния подозреваемого Храпунова В. В. по статьям 235 ("Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней"), 176 ("Присвоение и растрата вверенного чужого имущества"), 177("Мошенничество"), 193 ("Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем"), 307 ("Злоупотребление должностными полномочиями"), 311 ("Получение взятки") Уголовного кодекса Республики Казахстан от 16 июля 1997 года (УК РК)", - отметили в ведомстве.

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По данным антикоррупционного ведомства, противоправные деяния Храпуновой Л. К. квалифицированы по статьям 235 ("Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней"), 177("Мошенничество") и 193 ("Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем"), Ильясова А.К. - по статье 177 ("Мошенничество") УК РК. Виктор Храпунов покинул Казахстан в ноябре 2007 года и со своей женой Лейлой отправился в Женеву, где в то время учился его сын Ильяс. В Швейцарии он получил вид на жительство.

При смене гражданства казахстанцам придется переоформлять землю

В интервью Тagesanzeiger он объяснил происхождение состояния тем, что оно было накоплено его женой. Храпунов обвиняется в хищении сотен миллионов долларов за счет продажи городского имущества. Акимат Алматы направил иск в федеральный суд Лос-Анджелеса в 2014 году. По мнению следствия, Виктор Храпунов и его родственники перевели значительные средства из Швейцарии в США.

Фото: Sputnik / Анатолий Устиненко

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