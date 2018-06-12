Сенатор указал на недостоверность сведений, содержащихся в Земельном кадастре

Достоверность сведений Земельного кадастра далека от идеала, что подтверждается множеством судебных разбирательств и жалоб владельцев земельных участков. Об этом сегодня в ходе встречи с руководством министерства сельского хозяйства по вопросам ведения государственного земельного кадастра рассказал депутат сената Женис Нургалиев.

«Буквально недавно в ходе выездного заседания в Жамбылской области члены нашего комитета столкнулись с недостоверными сведениями о наличии и использовании орошаемых земель как в целом по республике, так и по данной области. Так, если в целом по республике площадь орошаемых земель по данным Комитета по земельным ресурсам составляет 2 181 га, то по данным Комитета по водным ресурсам этот показатель составляет 2 092 га. То есть разница почти в 90 тысяч га (оба комитета входят в Минсельхоз – «Къ»). При этом по Жамбылской области разница в площадях составляет 57 тысяч га», - посетовал парламентарий.

Несоответствие кадастровых данных фактическому состоянию и положению земель, по его оценке, способно в значительной мере подорвать репутацию земельного кадастра, породить идею о его ненужности и нецелесообразности.

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«Содержащаяся в Земельном кадастре информация нуждается в периодическом уточнении и обновлении», - отметил сенатор.

Между тем, по данным МСХ, около 50%. территорий, охваченных геодезической и картографической информацией, соответствует современному состоянию местности. Что касается территорий, охваченных картографированием, то современному состоянию местности соответствует только 44,5%, в том числе 20,4% территорий интенсивного земледелия, и 60% территорий развитого земледелия.

Сложная ситуация складывается и в части материалов геоботанических и почвенных изысканий. В частности, фондовые материалы геоботанических изысканий на кормовые угодья имеются на площади 165 млн га. При этом удельный вес проведенных геоботанических изысканий до 1990 года составляет 67,8%. Ежегодное обновление материалов геоботанических изысканий составляет от 0,9 до 2,3%. Тогда как 55,4% материалов почвенных изысканий относятся к материалам до 1986 года. И ежегодное их обновление составляет 1,7 – 2,8%.

«При таких обстоятельствах сложно говорить о полноценном, качественном учете сельхозугодий. Данные земельного кадастра выступают официальным источником сведений о правовом, хозяйствующем и природном положений земель, учет и применение которых является обязательным для соответствующих субъектов земельных правоотношений. Поэтому содержащаяся в Земельном кадастре информация должна быть доступной для всех заинтересованных субъектов. Однако режим ограниченного пользования, секретность системы координат 1942 года, используемые в картографической части, являются основными препятствием сделать данные Земельного кадастра открытыми», - резюмировал парламентарий.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН