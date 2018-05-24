Сенаторы указали на низкую загруженность домостроительных комбинатов

Деятельность 16 домостроительных комбинатов, построенных в рамках ГПФИИР, должна была позволить снизить стоимость квадратного метра и сократить сроки строительства, при этом повысив качество строящегося жилья. Однако на данный момент загруженность предприятий заказами составляет менее 50%, что препятствует дальнейшему их развитию. Об этом сегодня в ходе пленарного заседания палаты сообщил депутат сената парламента Михаил Бортник.

По его словам, государство оказало всестороннюю поддержку данным проектам, в том числе субсидирование процентной ставки по кредитам, подведение инженерных сетей и в целом направило на развитие сети комбинатов порядка 30 млрд тенге.

«Действующим законодательством не предусмотрены какие-либо преференции для домостроительных комбинатов в части их участия в строительстве жилья по государственным программам жилищного строительства. Это приводит к тому, что зачастую подряды на строительство жилья выигрывают компании, не обладающие соответствующими техническими и технологическими ресурсами, что отражается на качестве и сроках возводимого жилья. Отсутствуют четкие и прозрачные механизмы и процедуры выделения местными исполнительными органами земельных участков под строительство жилья в рамках программы «Нұрлы жер», что приводит к затягиванию сроков строительства и вызывает обоснованные нарекания со стороны бизнеса», - посетовал парламентарий.

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Имеются вопросы и к местным исполнительным органам по комплексной застройке новых жилых районов. Это касается несвоевременного строительства социальной инфраструктуры - детских садов, школ, больниц. Не на должном уровне проводится работа по обеспечению инженерными коммуникациями.

«Назрела необходимость принятия дорожной карты, направленной на удешевление себестоимости жилья и принятия мер по стимулирования частного бизнеса в строительстве коммерческого арендного жилья и строительства общежитий. Необходимо рассмотреть вопрос разработки и принятия специальной жилищной программы для учителей и врачей по аналогии с программой Жилстойсбербанка Казахстана для военнослужащих», - резюмировал сенатор.

Справка «Къ»:

За прошлый год сданы в эксплуатацию 11,2 млн кв. метров жилья, при плане 10,1 млн кв. метров. Более 100 тыс. семей улучшили свои жилищные условия, из них 25,2 тыс. семей за счет государственных средств. Сумма инвестиций в жилищное строительство увеличились на 18% и составили 980 млрд тенге, где на 1 тенге вложенных государственных средств было привлечено более 5 тенге частных инвестиций. Кроме того, государством направлено 80 млрд тенге на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, здесь соотношение государственных и частных инвестиций составляет 1 к 9 тенге.

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