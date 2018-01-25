Схему централизации госзакупок представили в парламенте

Министерство финансов презентовало депутатам мажилиса пакет поправок в законодательство по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора.

"Централизованные закупочные органы предлагается создать на базе действующих единых организаторов. На республиканском уровне – это Комитет по государственным закупкам Министерства финансов. На областном уровне – это действующие управления госзакупок при акиматах областей. На районном уровне это будут вновь созданные отделы госзакупок при акиматах районов либо эти функции будут возложены на существующие отделы райакиматов", - пояснил в ходе презентации вице-министр финансов Руслан Бекетаев.

По его словам, "перечни товаров, работ и услуг для всех вышеперечисленных уровней будет определяться минфином на основе результатов анализа закупок". "Тем самым будут четко разграничены полномочия между уровнями централизованных служб", - подчеркнул вице-министр.

Также предлагается упростить требования к участникам госзакупок с тем, чтобы сократить объем закупок из одного источника. Поскольку сегодня высока доля именно таких закупок. По данным минфина, больше половины госзакупок (63%), проведенных в 2017 году признаются несостоявшимся, что является основанием для осуществления закупок из одного источника. "Анализ закупок, проводимых на 2018 год, показывает, что свыше 80% конкурсов признаются несостоявшимися и осуществляются из одного источника. А по строительным видам работ, стоимостью свыше 1 млрд тенге, практически все 100% закупок признаются несостоявшимся и осуществляются из одного источника (общий объем которых составляет 850 млрд тенге)", - отметил вице-министр.

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В среднем 7–8 компаний (максимально до 30 компаний), закупки признаются несостоявшимся ввиду того, что к закупке допускается только один поставщик, остальные заявки участников закупок отклоняются. После чего, заказчики заключают договор с допущенным участником, который, как правило, представляет заявку с максимальной ценой (ценой, соответствующей выделенной сумме). Причины массовых отклонений заявок по закупкам строительства, по оценкам минфина, связаны с проектно-сметной документацией. Конкурсные документации требуют представления неоправданно большого количества подтверждающих документов и содержат устаревшую технику.

"В этой связи, в целях недопущения отклонений по формальным причинам, мы упрощаем требования к участникам закупок, где упор делается не на количественные, а на качественные критерии выбора поставщика, такие как коэффициент налоговой нагрузки, финансовая состоятельность, положительный опыт (репутация). В то же время, в целях недопущения необоснованного снижения цен на работы, законопроектом устанавливаются пределы, ниже которых снижение цены не допускается. Особенно это будет касаться строительно-монтажных работ, работы по проектированию и услуги технического надзора", - подчеркнул Бекетаев.

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Наряду с этим, для повышения уровня квалификации потенциальных поставщиков, законопроектом предусматривается "широкое применение закупок способом конкурса с предварительным квалификационным отбором".

Это позволит участвовать в госзакупках только квалифицированным поставщикам.

"В целях упрощения и повышения качества приобретаемых товаров, работ и услуг, законопроектом предлагается увеличить пороговую сумму одного источника со 100 МРП до 500 МРП (с 240 500 до 1 202 500 тг). Для сельских акимов порог одного источника увеличивается до 3 тыс. МРП (7 215 000 тг). Это обусловлено введением четвертого уровня бюджета. Заказчикам по госзакупкам способом запроса ценовых предложений - предоставить право указывать в технической спецификации на фирменные наименования и модели товаров, широко представленных и доступных на рынке, стоимость которых не превышает 1 000 МРП. Предусмотреть возможность объединения в один лот неоднородных товаров, работ, услуг. К примеру, к таким видам услуг можно отнести комплексное обслуживания зданий, сопровождение информационных систем. Предлагаемая мера направлена на оптимальное и эффективное расходование бюджетных средств", - пояснил Бекетаев.

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При этом законопроектом предусматривается создание Единой точки доступа к закупкам путем интеграции действующих информационных систем закупок (веб-порталы госзакупок, Самрук-Казына, Байтерек, КазАгро, недропользователей) с использованием Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг (ЕНС ТРУ). "Использование Единого справочника позволит определить общую потребность (емкость рынка) по всем видам закупок. Оператором платформы, согласно законопроекту, определяется НПП "Атамекен", - уточнил вице-министр.

Законопроектом также предусматривается изменение требований к закупкам квазигосударственного сектора. В частности, предусматривается "установление административной ответственности работников квазигоссектора за нарушения правил закупок".

"При этом ответственность предлагается установить только по 6 чувствительным составам адмправонарушений со смягченными санкциями. Такой подход обусловлен попыткой минимального вмешательства государства в корпоративное управление", - пояснил Бекетаев.

Также предусматривается перевод всех закупок квазигоссектора на электронный формат и утверждение единых правил закупок субъектов квазигоссектора. Исключение делается для Фонда Самрук-Казына, правила которых будут утверждаться решением совета директоров Фонда по согласованию с министерством финансов.

"Данное исключение обусловлено с предстоящим выведением компаний Фонда на IPO. Так, по мнению Фонда Самрук-Казына и некоторых международных экспертов, чрезмерное государственное регулирование корпоративного сектора может негативно повлиять на инвестиционный климат, что ставит под угрозу выведение крупнейших компаний Фонда на IPO. При этом законодательное закрепление нормы по обязательному согласованию Правил закупок Фонда Самрук-Казына с министерством финансов позволит максимально гармонизировать Правила закупок всех субъектов квазигосударственного сектора", - пояснил вице-министр.