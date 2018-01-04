СК-Фармация закупает бесплатные лекарства на сумму 62,5 млрд тенге

488 наименований медикаментов на сумму 62,5 млрд тенге разыгрывается в рамках тендера Единого дистрибьютора по закупу девятимесячной потребности для бесплатного обеспечения населения страны.

Сегодня состоялась процедура вскрытия конвертов с тендерными заявками от потенциальных поставщиков лекарственных средств.

В ходе тендера закупаются лекарства и медизделия для стационаров, предоставляющих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, а также для амбулаторного обеспечения пациентов, состоящих на диспансерном учете в поликлиниках.

В ходе процедуры вскрытия были озвучены ценовые предложения от потенциальных поставщиков по каждому заявленному наименованию, что обеспечивает прозрачность закупа. Для обеспечения транспаретности закупок процедура вскрытия, как и другие этапы закупочных процедур, транслируется в режиме реального времени на сайте Единого дистрибьютора и на официальной страничке в Фейсбук. Также этому способствует участие сотрудников министерства в тендерной комиссии и привлечение в качестве наблюдателей представителей НПО и профильных ассоциаций и постоянные фотоотчеты о работе комиссии в социальных сетях.

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Заявки с тендерной документацией подали 33 потенциальных поставщика. Теперь до 18 января тендерная комиссия в составе ключевых сотрудников Министерства здравоохранения и «СК-Фармации» будет изучать представленную потенциальными поставщиками тендерную документацию и вынесет свои замечания, исправить которые фармкомпании смогут в срок до 24 января.

Аукцион на понижение цены лекарственных средств и изделий медицинского назначения среди допущенных участников тендера состоится 1 февраля, который и определит, какие компании будут поставлять лекарства для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи населению республики. Планируется, что уже в феврале закупленные лекарства начнут поступать на склады Единого дистрибьютора.

На склады «СК-Фармация» с декабря 2017 года уже поставлены 450 наименований медикаментов в рамках договоров с отечественными производителями, 94 препарата от иностранных производителей по прямым договорам и 40 наименований лекарств, закупленных по результатам тендера на орфанные препараты. Еще 15 наименований лекарств будут поставляться в рамках договоров с международными организациями – ЮНИСЕФ и ПРООН.

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Напомним, в декабре 2017 года из одного источника для обеспечения 90-дневной потребности были закуплены 328 наименований лекарств и медизделий.