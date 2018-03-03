Скандал в Экибастузе: канал отсудил озера у бизнеса

Павлодарское управление эксплуатации «Канал имени Сатпаева» (Экибастуз, п. Шидерты) в начале февраля нынешнего года выиграло в суде право на закрепление за предприятием озер-водохранилищ, которые, собственно, и так входят в структуру канала, причем самым что ни на есть естественным образом. Решение суда еще не вступило в законную силу, но сам по себе этот факт имеет огромное значение.

Вопрос о закреплении водохранилищ за каналом не могли решить в течение многих лет. Водохранилища сдавались в аренду частным природопользователям. За это время, несмотря на регулярное зарыбление предприятием водоемов, был нанесен значительный урон численности рыбы. Неоднократно к руководству области по этому вопросу обращался советник генерального директора канала Леонид Баталов. В своем письме на имя акима Павлодарской области он подчеркивает: «Павлодарское управление эксплуатации «Канала им. К. Сатпаева» имеет все права на закрепление земли под водохранилищами в постоянном пользовании у канала. И за санитарную зону отвечает канал. Воспроизводством рыбопосадочного материала по Павлодарской области занимается только канал. На основании вышеизложенного законодательство не позволяет закрепление водохранилищ канала за иными юридическими или физическими лицами».

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Еще в прошлом, 2017 году, постановлением акима Павлодарской области Б. Бакауова рыбохозяйственные водоемы республиканского значения, расположенные на территории области (водохранилища, находящиеся в зоне ПУЭ «Канал им. К. Сатпаева»), были закреплены за Павлодарским управлением эксплуатации канала.

В частности, в документе было отмечено: «В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК» … акимат Павлодарской области постановляет: 1. Закрепить рыбохозяйственные водоемы республиканского значения на территории Павлодарской области, полностью расположенные на земельных участках, находящихся в постоянном землепользовании: водохранилища «Экибастузское», № 1, 2, 3, 4, 5, «Канала имени К. Сатпаева» за ПУЭ «Канал имени К. Сатпаева» для ведения рыбного хозяйства сроком на 49 лет.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима области Б. К. Касенова».

Договор на ведение рыбного хозяйства за № 79 между филиалом ПУЭ «Канал им. К. Сатпаева» РГП «Казводхоз» и ГУ «Управление недропользования окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области» был подписан 23 августа 2017 года.

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Казалось бы – работать да радоваться, но тут, как говорят юристы, вступила в силу казуистика. Дело в том, что подобное решение необходимо было принимать на уровне министерства. А для природопользователей водохранилища канала – слишком лакомый кусок, чтобы создать прецедент и попрощаться с ними навечно. За юридическую неувязку уцепились лоббисты и ситуацию отыграли назад.

Положение складывалось абсурдное: «КиКС» занимается зарыблением водохранилищ и собственно русла канала, чистит санитарную зону, следит за порядком по всей протяженности гидротехнического сооружения, а «левые» природопользователи выбирают подчистую рыбу, мусорят, не отвечают ни за что, но правда на их стороне. При этом у природопользователей нет ни базы для разведения рыбы, ни соответствующих специалистов. А регулярное зарыбление для канала очень важно: рыба – самое лучшее средство чистки канала. Причем пищевая цепочка в этом случае выстроена идеально: одни виды рыб поедают водоросли, другие – контролируют популяцию травоядных. Лучше матери-природы не придумаешь.

«Именно в ПУЭ филиала «КиКС» много лет действует уникальное подразделение – нерестово-выростное хозяйство (НВХ), – рассказывает инженер-эколог ПУЭ «КиКС» Лия Сарамсакова. – Тринадцать специалистов хозяйства занимаются разведением рыбопосадочного материала. Процесс это долгий и непростой. Включает он в себя инкубацию, доращивание рыбопосадочного материала до сеголеток, которых, собственно, и выпускают в водоемы».

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В сентябре–октябре 2017 года работниками Павлодарского управления эксплуатации филиала «Канал имени Каныша Сатпаева» (ПУЭ «КиКС») проведен осенний тур зарыбления водохранилищ «Канала им. К. Сатпаева» сеголетками карпа. Всего в 2017 году выращено 863 900 штук сеголеток карпа, из которых 751 900 штук выпущено в водохранилища «Канала им. К. Сатпаева», расположенные на территории Павлодарской области (Экибастузское водохранилище – 73 000 шт., водохранилище гидроузла № 1 – 114 900 шт., водохранилище гидроузла № 2 – 14 000 шт., водохранилище гидроузла № 3 – 140 000 шт., водохранилище гидроузла № 4 – 125 000 шт., водохранилище гидроузла № 5 – 243 000 шт.), 12 000 штук переведено в зимовальный пруд на доращивание и 100 000 штук передано карагандинскому управлению эксплуатации филиала «Канал им. К. Сатпаева» для зарыбления водохранилищ канала в Карагандинской области.

«Канал внесен в реестр предприятий, которые имеют стратегическое значение, – говорит советник генерального директора предприятия Леонид Баталов. – От состояния чистоты воды в канале и водохранилищах зависят жизнь и здоровье людей, работа огромного числа промышленных и сельскохозяйственных предприятий в Павлодарской и Карагандинской областях. Для Экибастуза, например, канал – единственный источник питьевой воды. Поэтому и сам канал, и водоемы, входящие в его структуру, должны контролироваться только единым органом – дирекцией канала. Мы с коллегами надеемся, что больше у канала никто не отнимет водохранилища».