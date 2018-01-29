Сколько будут получать чиновники в 2018 году?

С начала 2018 года в 4-х ведомствах внедрена новая система оплаты труда государственных служащих. Помимо этого праздничные премии заменены на бонусы по итогам года. Эксперты считают, что новая система повысит эффективность госаппарата.

Как сообщает Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции РК, уже с января нынешнего года служащие 4-х государственных органов получат заработную плату по новой системе. По этой схеме значительное повышение оплаты труда ожидается в регионах. К примеру, на областном уровне минимальный размер заработной платы на низовой должности повысится с 62 тыс. до 117 тыс. тенге. В центре − с 84 тыс. до 136 тыс. тенге».

В профильном ведомстве заявляют, что если раньше разница между зарплатами эксперта в центральном госоргане и специалиста в акимате составляла порядка 70%, то теперь этот показатель будет снижен до 10%.

Как сообщает пресс-служба Агентства, при старой тарифной сетке работники министерств получали значительно больше служащих акиматов, а оклад любого руководителя был выше, чем у исполнителя, вне зависимости от содержания работы каждого.

В МОН РК рассказали, как распределяются научные гранты в Казахстане

По данным Агентства, это приводило к необоснованной диспропорции в оплате труда и не дифференцировало должности с учетом их значимости для госоргана. Поэтому для решения данных вопросов и была введена новая система оплаты труда государственных служащих. Новая система основана на, так называемой, факторно-балльной шкале, согласно которой все должности оцениваются с учетом трех факторов: уровень знаний, компетенций и опыта работы, необходимый для эффективного осуществления должностных обязанностей, степень сложности поставленных перед должностью задач, а также степень ответственности за недостижение результата. По каждому из факторов выводится балл, а их совокупность определяет место должности в новой сетке оплаты труда.

На сегодня проект новой системы оплаты труда внедрен в пилотном режиме. В качестве опытного полигона выбраны 4 государственных органах. Это само Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции, Министерство юстиции РК, а также акиматы Астаны и Мангистауской области.

Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции РК Айгуль Шаимова отмечает, что для оценки деятельности государственного органа будут разработаны 5 индикаторов, которые будут четко взаимосвязаны со стратегическими целями организации. Таким образом руководитель и госслужащий будут нести солидарную ответственность за результаты.

Генпрокуратура отметила отсутствие субсидий убытков автопарков в Казахстане

«Премиальных выплат, как это было ранее, уже не будет. То есть к каждому празднику госслужащие получали равные размеры премий, от этой системы мы уходим. Поставлена четкая задача – стимулировать эффективных госслужащих. Для этого мы пересмотрели методику оценки деятельности госслужащих», – поясняет Айгуль Шаимова.

В свою очередь политолог Анна Дмитриева высоко оценивает новую факторно-балльную систему. «Система разрабатывалась очень долго. Поэтому сейчас изъянов в ней должно быть минимальное количество. Теперь госслужащие будут получать зарплаты именно по объему работы и результату по итогам года самого ведомства. Естественно, что с повышением зарплаты на 30% в госаппарате повысится и мотивация у работников. Помимо этого ожидается рост желающих для поступления на госслужбу, что увеличит конкуренцию в среде. Все это позволит повысить уровень штата госаппарата и, соответственно, улучшит результаты работы», – говорит собеседник «Къ».

Председатель управляющего комитета Астанинского хаба в сфере госслужбы Алихан Байменов отметил, что у каждой системы есть как сторонники, так и противники. «Нужно выявить изъяны и преимущества нововведения. Поэтому важно, что принято решение об апробации в течение 2018 года», - сказал он.

Электронные справки казахстанцев теперь могут получать третьи лица

Он также подчеркнул, что в период апробации необходимо принятие ряда мер. «Первое — создание группы по мониторингу хода эксперимента. Второе – сокращение разрыва в зарплатах между высшими и низшими должностными лицами. Третье - проведение обсуждений с участием разработчиков, участников эксперимента, экспертов. Четвертое – обнародование и обсуждение результатов внедрения системы в национальных компаниях холдинга «Самрук-Казына», - отметил он.

Алихан Байменов считает, «качество работы зависит от достойной оплаты труда и для эффективной работы системы оплаты труда необходимо, чтобы 70% зарплаты зависели от должности, стажа и образования. Оставшиеся 30% - могут привязываться к оценке эффективности работника». Он также отметил важность простоты оценки труда госслужащих. «Нужно чтобы ее работу понимали как в центральных органах, так и в сельских акиматах».

«Также на мой взгляд нужно создать централизованный орган для государственных закупок. Чтобы министерства не отвлекались на эти дела, а были сосредоточены над работой в своих отраслях. Вообще открытость очень важна в государственной службе. Система оплаты и бонусов должна быть прозрачной в каждом коллективе. Нужно чтобы каждый знал, размер зарплаты и бонусов того или иного государственного служащего», - сказал Байменов.

«На госслужбе и квазигосударственном секторе размер зарплаты не может быть коммерческой тайной, так как любой вид оплаты осуществляется за счет народа», - заявил Председатель управляющего комитета Хаба.