Сколько денег тратит Казахстан на здравоохранение?

Казахстан расходует на здравоохранение 3,4% к ВВП, что значительно меньше, чем в группе стран с аналогичным уровнем социально-экономического развития (6,3% в ВВП) и странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (9,3% ВВП).

Такие данные озвучены сегодня в ходе Международной конференции по партнерскому сотрудничеству: «Реформы финансирования здравоохранения для обеспечения всеобщего охвата населения медицинской помощью».

Для обеспечения эффективности функционирования системы здравоохранения ВОЗ рекомендует выделять как минимальную необходимую величину 6-8% от ВВП при бюджетном финансировании в развитых государствах и не менее 5% от ВВП в развивающихся странах.

Как пояснили организаторы, в Казахстане источниками финансирования здравоохранения являются средства государственного бюджета, добровольного медицинского страхования, средства, полученные за оказание медицинских услуг на платной основе и иные источники.

«Новая система медстрахования является первостепенной необходимостью сегодняшних потребностей нашей системы здравоохранения», - сказал вице-министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

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В свою очередь руководитель Центра экономики здравоохранения РЦРЗ Зарина Темекова сообщила, что сегодня более 30% всех частных расходов населения на здравоохранение в целом декларированы в ГОБМП. То есть население могло бы эти медуслуги получить бесплатно. Но ввиду ограниченности средств системы здравоохранения пациенту приходится либо ждать эту услугу в порядке своей очереди, либо идти получать эту услугу платно. Отсюда и возникают расходы, которые могут привести к риску возникновения катастрофических расходов на здравоохранение, когда человеку приходится тратить на лечение средства из своих сбережений или отказывать себе в чем-то другом, чтобы оплатить лечение.

«Есть два выхода. Первое – увеличивать финансирование. Второе – оптимизировать те средства, которые имеются сегодня в системе здравоохранения. Министерством здравоохранения в этой связи в данный момент проводится работа по оптимизации перечня ГОБМП», - сказала она изданию.

По ее данным, большая часть частных расходов среди медицинских услуг- это стационарная помощь и на нее затрачивается порядка 60 млрд тенге. Далее следуют абмулаторно-поликлинические услуги и реабилитационная помощь. Из всех 2,7 млн случаев госпитализации около 70% - это экстренная госпитализация. И около 20% - это те случаи, которые могли быть пролечены на уровне дневного стационара.

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«Все эти случаи были министерством здравоохранения проанализированы и на данный момент производится детализация ГОБМП – этот процесс является потребностью нынешних реалий здравоохранения», - резюмировала спикер.