Валюта нал
USD 338.00 338.60
RUB 5.36 5.40
EUR 391.50 392.17
Валюта бирж
USD/KZT
338.78
-0.007%
EUR/KZT
392.82
-0.006%
RUB/KZT
5.35
+0.002%
EUR/USD
392.82
-0.006%
EUR/CHF
392.82
-0.006%
EUR/JPY
392.82
-0.006%
GBP/USD
448.75
-0.005%
USD/CHF
338.78
-0.007%
USD/JPY
338.78
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
338.78 392.82 5.35
-0.007% -0.006% +0.002%
Рынки
Нефть Brent
75.29
-0.001%
Нефть WTI
64.75
-0.002%
Золото
1297.3
+0.001%
Серебро
16.43
+0.001%
Платина
903.5
+0.002%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
2308.25
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1009
-0.017%
Жилье Астана
967
-0.011%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
75.29 64.75 1297.3
-0.001% -0.002% +0.001%
Индексы
KASE
2125.3
-0.159%
Dow Jones
24727.6
-0.003%
Nasdaq
7099.5
-0.006%
FTSE 100
7708.75
-0.000%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2125.3 24727.6 7099.5
-0.159% -0.003% -0.006%

Сколько денег тратит Казахстан на здравоохранение?

19.06.2018 12:30   591   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Казахстан расходует на здравоохранение 3,4% к ВВП, что значительно меньше, чем в группе стран с аналогичным уровнем социально-экономического развития (6,3% в ВВП) и странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (9,3% ВВП).

Такие данные озвучены сегодня в ходе Международной конференции по партнерскому сотрудничеству: «Реформы финансирования здравоохранения для обеспечения всеобщего охвата населения медицинской помощью».

Для обеспечения эффективности функционирования системы здравоохранения ВОЗ рекомендует выделять как минимальную необходимую величину 6-8% от ВВП при бюджетном финансировании в развитых государствах и не менее 5% от ВВП в развивающихся странах.

Как пояснили организаторы, в Казахстане источниками финансирования здравоохранения являются средства государственного бюджета, добровольного медицинского страхования, средства, полученные за оказание медицинских услуг на платной основе и иные источники.

Разработан проект развития Алматинской агломерации до 2030 года...
Разработан проект развития крупнейшей в Казахстане Алматинской агломерации до 2030 года, сообщил первый вице-министр по инвестициям и развитию Роман С...

«Новая система медстрахования является первостепенной необходимостью сегодняшних потребностей нашей системы здравоохранения», - сказал вице-министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

Более трети участков под ИЖС в РК в 2018 году придется на Актюбинскую область

В свою очередь руководитель Центра экономики здравоохранения РЦРЗ Зарина Темекова сообщила, что сегодня более 30% всех частных расходов населения на здравоохранение в целом декларированы в ГОБМП. То есть население могло бы эти медуслуги получить бесплатно. Но ввиду ограниченности средств системы здравоохранения пациенту приходится либо ждать эту услугу в порядке своей очереди, либо идти получать эту услугу платно. Отсюда и возникают расходы, которые могут привести к риску возникновения катастрофических расходов на здравоохранение, когда человеку приходится тратить на лечение средства из своих сбережений или отказывать себе в чем-то другом, чтобы оплатить лечение.

Материалы по теме

Более трети участков под ИЖС в РК в 2018 году придется на Актюбинскую область

Разработан проект развития Алматинской агломерации до 2030 года

Ежегодное финансирование строительства арендного жилья предложили увеличить на 10 млрд тенге

«Самрук-Казына» в течение 2 лет передаст в конкурентную среду закупки на 700 млрд тенге ежегодно

Подать заявку на получение гарантии фонда «Даму» можно через еGov.kz

«Есть два выхода. Первое – увеличивать финансирование. Второе – оптимизировать те средства, которые имеются сегодня в системе здравоохранения. Министерством здравоохранения в этой связи в данный момент проводится работа по оптимизации перечня ГОБМП», - сказала она изданию.

По ее данным, большая часть частных расходов среди медицинских услуг- это стационарная помощь и на нее затрачивается порядка 60 млрд тенге. Далее следуют абмулаторно-поликлинические услуги и реабилитационная помощь. Из всех 2,7 млн случаев госпитализации около 70% - это экстренная госпитализация. И около 20% - это те случаи, которые могли быть пролечены на уровне дневного стационара.

Разработан проект развития Алматинской агломерации до 2030 года

«Все эти случаи были министерством здравоохранения проанализированы и на данный момент производится детализация ГОБМП – этот процесс является потребностью нынешних реалий здравоохранения», - резюмировала спикер.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Количество жертв от менингококковой инфекции с каждым днем растет. Однако министерство здравоохранения отказывается вводить в стране карантин. Как Вы думаете, почему?
  • 1. Чтобы не создавать панику в стране

  • 2. Потому что число жертв небольшое

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей

  • 1. Чтобы не создавать панику в стране
    357

  • 2. Потому что число жертв небольшое
    198

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие
    232

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей
    482

Цифра дня
Около 85%
огнестрельного оружия в мире
находится у гражданских лиц
Цитата дня
Любая профессия становится счастьем, если ты ее любишь. Есть три момента: надо быть организованным, работать и получать радость от своей работы
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное