Валюта нал
USD 328.44 329.00
RUB 5.29 5.32
EUR 386.50 388.00
Валюта бирж
USD/KZT
325.75
+0.001%
EUR/KZT
382.04
+0.000%
RUB/KZT
5.31
-0.004%
EUR/USD
382.04
+0.000%
EUR/CHF
382.04
+0.000%
EUR/JPY
382.04
+0.000%
GBP/USD
436.21
-0.003%
USD/CHF
325.75
+0.001%
USD/JPY
325.75
+0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
325.75 382.04 5.31
+0.001% +0.000% -0.004%
Рынки
Нефть Brent
78.36
-0.002%
Нефть WTI
71.44
+0.001%
Золото
1284.4
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1028
-0.004%
Жилье Астана
1006
+0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
78.36 71.44 1284.4
-0.002% +0.001% -0.005%
Индексы
KASE
2527.1
-0.002%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2527.1 19796.4 5412.54
-0.002% +0.002% -0.006%

Школы производительности труда предлагают внедрить в регионах Казахстана

25.05.2018 14:03   556   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

В регионах Казахстана предлагается внедрить Школы производительности труда. Такое предложение озвучил генеральный директор ООО «Национальный центр производительности» (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург) Сергей Смирнов в ходе VII международной научно-практической конференции «Промышленная политика Казахстана: повышение конкурентоспособности предприятий путем увеличения производительности труда».

«Роль производительности труда в работе предприятия очень велика. Любое рабочее место, любое предприятие - это три элемента в системе: человек, средство труда, оборудование. Предмет труда — наша продукция. Взаимодействие этих предметов во времени организует производственный процесс либо процесс создания ценностей - то, за что нам клиент платит деньги. И научившись определять эффективность этих трех элементов во времени, мы получаем с вами инструмент анализа любых предприятий, любых производственных систем. Ключевое слово - научившись. Мы должны понять, что в этой системе человек - единственный активный элемент. Человек разрабатывает конструкции, технологии, настраивает оборудование, обрабатывает детали, обслуживает клиентов… Все, что мы имеем на наших предприятиях, я считаю, это следствие недостаточных инвестиций в обучение сотрудников», - уверен эксперт.

В Казахстане все еще сохраняется невысокий технологический уровень...
По итогам 2016 года Казахстан по показателю производительности труда достиг уровня Чехии, Венгрии, Словакии. Однако все еще сохраняется значительное о...

Казахстанские производители просят вернуть посты ветконтроля на границы с РФ

По его словам, очень важный момент - формировать необходимые навыки (у сотрудников – «Къ»), которые позволяют предприятию идти в ногу с темпами развития. 

Материалы по теме

Казахстанские производители просят вернуть посты ветконтроля на границы с РФ

В Казахстане все еще сохраняется невысокий технологический уровень

Казахстан наращивает экспорт рыбной продукции

В Минюсте США заявили об отмывании средств при строительстве газопровода из Казахстана в Китай

Приватизация: первые шаги

«Мы должны задуматься, что система образования делает не так? Каких знаний не додают наши учреждения образования нашим выпускникам, которые приходят очень сырыми на предприятия. Если методологию, научные организации труда, бережливое производство мы не будем давать в институтах как обязательную программу обучения, то какое подспорье, какое будущее будет ожидать наши предприятия?» - задался вопросом спикер. 

Повысить производительность труда, по его оценке, можно тремя путями. Это модернизация, новые технологии, новое оборудование, а также навыки и знания конкретных сотрудников. 

«Допустим, мы купили новое оборудование, но элементарно не научили сотрудника работать на нем, и в результате заводы не могут выйти на плановую производительность по 3-4 года, оборудование новое ломается и т. д. Мы должны учесть, каким образом это все можно сделать. Наш советский и мировой опыт знают примеры развертывания массовых программ обучения. Наша задача - взять лучшее с мирового опыта и из нашей практики и реализовать у нас. Как предложение для дальнейшего развития, может быть, открытие школы производительности труда, региональных центров, школы наставников, массовое обучение сотрудников предприятия, включение программ научных организаций труда в программы учебных заведений, колледжей на всех уровнях», - резюмировал Сергей Смирнов.

В Казахстане все еще сохраняется невысокий технологический уровень

Фото: Primamedia.ru

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    72

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    57

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    171

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    7

Цифра дня
$43,9
млрд
достигла выручка 12 крупнейших инвестбанков мира в I квартале 2018 года
Цитата дня
Встретятся ли США с нами в зале заседаний или они встретятся с нами в ядерном противостоянии, полностью зависит от решения и поведения Соединенных Штатов. В случае, если США оскорбят нашу добрую волю и будут цепляться за незаконные и возмутительные действия, я выдвину предложение нашему высшему руководству пересмотреть саммит КНДР — США.
Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное