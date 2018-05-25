Школы производительности труда предлагают внедрить в регионах Казахстана

В регионах Казахстана предлагается внедрить Школы производительности труда. Такое предложение озвучил генеральный директор ООО «Национальный центр производительности» (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург) Сергей Смирнов в ходе VII международной научно-практической конференции «Промышленная политика Казахстана: повышение конкурентоспособности предприятий путем увеличения производительности труда».

«Роль производительности труда в работе предприятия очень велика. Любое рабочее место, любое предприятие - это три элемента в системе: человек, средство труда, оборудование. Предмет труда — наша продукция. Взаимодействие этих предметов во времени организует производственный процесс либо процесс создания ценностей - то, за что нам клиент платит деньги. И научившись определять эффективность этих трех элементов во времени, мы получаем с вами инструмент анализа любых предприятий, любых производственных систем. Ключевое слово - научившись. Мы должны понять, что в этой системе человек - единственный активный элемент. Человек разрабатывает конструкции, технологии, настраивает оборудование, обрабатывает детали, обслуживает клиентов… Все, что мы имеем на наших предприятиях, я считаю, это следствие недостаточных инвестиций в обучение сотрудников», - уверен эксперт.

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По его словам, очень важный момент - формировать необходимые навыки (у сотрудников – «Къ»), которые позволяют предприятию идти в ногу с темпами развития.

«Мы должны задуматься, что система образования делает не так? Каких знаний не додают наши учреждения образования нашим выпускникам, которые приходят очень сырыми на предприятия. Если методологию, научные организации труда, бережливое производство мы не будем давать в институтах как обязательную программу обучения, то какое подспорье, какое будущее будет ожидать наши предприятия?» - задался вопросом спикер.

Повысить производительность труда, по его оценке, можно тремя путями. Это модернизация, новые технологии, новое оборудование, а также навыки и знания конкретных сотрудников.

«Допустим, мы купили новое оборудование, но элементарно не научили сотрудника работать на нем, и в результате заводы не могут выйти на плановую производительность по 3-4 года, оборудование новое ломается и т. д. Мы должны учесть, каким образом это все можно сделать. Наш советский и мировой опыт знают примеры развертывания массовых программ обучения. Наша задача - взять лучшее с мирового опыта и из нашей практики и реализовать у нас. Как предложение для дальнейшего развития, может быть, открытие школы производительности труда, региональных центров, школы наставников, массовое обучение сотрудников предприятия, включение программ научных организаций труда в программы учебных заведений, колледжей на всех уровнях», - резюмировал Сергей Смирнов.

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Фото: Primamedia.ru