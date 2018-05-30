Валюта нал
USD 330.00 331.00
RUB 5.26 5.30
EUR 382.00 383.00
Валюта бирж
USD/KZT
330.67
-0.004%
EUR/KZT
384.01
-0.010%
RUB/KZT
5.3
-0.009%
EUR/USD
384.01
-0.010%
EUR/CHF
384.01
-0.010%
EUR/JPY
384.01
-0.010%
GBP/USD
438.7
-0.005%
USD/CHF
330.67
-0.004%
USD/JPY
330.67
-0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
330.67 384.01 5.3
-0.004% -0.010% -0.009%
Рынки
Нефть Brent
78.36
-0.002%
Нефть WTI
71.44
+0.001%
Золото
1284.4
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
-0.001%
Жилье Астана
994
-0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
78.36 71.44 1284.4
-0.002% +0.001% -0.005%
Индексы
KASE
2527.1
-0.002%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2527.1 19796.4 5412.54
-0.002% +0.002% -0.006%

Солнечную электростанцию мощностью 20 МВт планируется построить до конца года в ЮКО при финансировании БРК

30.05.2018 15:40   882   0

АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя организация АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», далее – БРК, Банк) открыл финансирование проекта строительства солнечной электростанции «Жылга» мощностью 20 МВт в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области (далее – Проект). Стоимость Проекта составляет 13,2 млрд тенге, БРК предоставляет займ в сумме 9,05 млрд тенге сроком на 8 лет ТОО «EcoProTech-Astana» (ЭкоПроТек-Астана). Участие заемщика в финансировании Проекта составит до 4,2 млрд тенге.

Строительство электростанции, которое планируется завершить до конца текущего года, предусматривает установку свыше 77 тыс. фотоэлекрических модулей, 10 инверторов и трансформаторов, а также 10 распределительных устройств.

«Финансирование проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) является одним из направлений деятельности БРК, поскольку соответствует мандату Банка в части содействия развитию производственной инфраструктуры. Ранее, за последние два года, Банк открыл финансирование двух проектов в сфере ВИЭ на сумму 35,5 млрд тенге. Проект строительства солнечной электростанции в ЮКО примечателен тем, что это первый проект, который финансируется Банком с использованием такого инструмента, как проектное финансирование. Будущие денежные потоки от реализации Проекта гарантированы Расчетно-финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии – дочерней организацией АО «KEGOC», - отметила старший банкир Дирекции БРК по работе с клиентами Айжан Битебаева.

Предпринимателей Казахстана «ловят» на нарушении авторских прав...
Организаций, управляющие имущественными правами на коллективной основе (ОКУП), зачастую не приняв меры по досудебному урегулированию спора, взыскивают...

Предпринимателей Казахстана «ловят» на нарушении авторских прав

Материалы по теме

Предпринимателей Казахстана «ловят» на нарушении авторских прав

Обновленная стратегия ВТБ направлена на бизнес

Поправки в законодательство по венчурному финансированию одобрил мажилис

Бейбут Атамкулов: Рассматривается вопрос вывода военных с Байконура

Мажилис ратифицировал соглашение между Казахстаном и Китаем о совместном строительстве плотины на Хоргосе

«На сегодня около 80% электроэнергии в Казахстане производится в северной части страны, неподалеку от угольных месторождений. Там же используется основная часть этой энергии. При этом на юге потребление электроэнергии почти вдвое превышает производство. При выборе места размещения солнечной электростанции учитывались два основных фактора: потенциал солнечной радиации и возможность технологического присоединения к электрическим сетям, расположенным вблизи производственной площадки. По результатам предпроектных исследований нами было определено место строительства солнечной электростанции вблизи поселка Жылга Сарыагашского района Южно-Казахстанской области», - подчеркнул, в свою очередь, генеральный директор ТОО «ЭкоПроТек-Астана» Назир Темиров.

Справка:

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Обновленная стратегия ВТБ направлена на бизнес

Единственным учредителем ТОО «EcoProTech – Astana» (ЭкоПроТек-Астана) является DERA GmbH (Германия). Основная деятельность DERA GmbH - развитие и управление проектами в секторе возобновляемой энергии.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    146

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    121

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    376

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    11

Цифра дня
$43,9
млрд
достигла выручка 12 крупнейших инвестбанков мира в I квартале 2018 года
Цитата дня
Население в недостаточной мере защищено от финансовых рисков, связанных со здоровьем, особенно социально уязвимые категории граждан. Предусмотренные с 2020 года перечни бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования несут высокие риски социальной напряженности ввиду наличия ряда слабых сторон
Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное