Союз фермеров Казахстана планирует открыть представительство в Китае

Президент Союза фермеров Казахстана Ауезхан Даринов рассказал какая продукция будет экспортироваться из Казахстана в Китай, а также о планах по открытию представительства организации в Китае в рамках форума по сотрудничеству Китая и Казахстана.

«У нас старый парк техники в Казахстане, почти 80%, поэтому мы усиленно работаем с китайцами для того, чтобы организовать представительство наше в Китае. Один из вопросов, которые я сегодня поднял перед почетными гостями, это помочь в содействии», - рассказал президент РОО «Союз фермеров Казахстана» Ауезхан Даринов в рамках презентации по сельскохозяйственному сотрудничеству между Китаем и Казахстаном.

На сегодняшний день союзом проводится работа по согласованию вопросов между двумя правительствами Казахстана и Китая по экспорту казахстанской продукции: замороженной баранины, рыбы и рыбной продукции, меда, пшеницы и пшеничныхотрубей и т.д. К слову, государственное решение по этому вопросу уже есть, задачей союза фермеров сейчас является проработка деталей. Одна из целей открытия представительства, по словам г-на Даринов, это, как раз, определить какой объем и вид казахстанской продукции необходим китайским провинциям. С другой стороны, таким образом будет происходить и поддержка казахстанских фермеров.

Президент АКИБ рассказал о проблемах e-commerce в Казахстане

Помимо этого, в 2018 году планируется согласование с китайской стороной ветеринарных и фитосанитарных требований по следующей продукции: говядина, крупный и мелкий рогатый скот для убоя, одногорбые верблюды, ячмень, кукуруза, лен, фасоль, горох и т.д.

«Пока это согласование идет, мы должны уже работать над тем, сколько будем производить», - отметил спикер.

Он напомнил, что недавно министр сельского хозяйства Казахстана Умирзак Шукеев посетил Китай, где был заключен меморандум о торговле живым скотом, мясом, куражной пшеницей и кормами на сумму 1 млрд юаней в 2019 году. Также вопрос по инвестициям в инфраструктуру (орошение на площади до 1,5 млн гектаров). Создание совместного инвестиционного фонда для сельскохозяйственного производства на сумму $100 млн. А также продвижение и создание бренда казахстанского мяса на рынке Китайской Республики.