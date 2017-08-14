Специальный НДС-счет хотят ввести в Казахстане

В Казахстане предлагается ввести специальный НДС-счет для избежания мошеннических действий с операциями по возврату НДС. Такую норму предложено включить в проект нового налогового кодекса.

"НДС-счет – это большая проблема. В НДС существуют мошеннические схемы: часто из бюджета требуют вернуть то, что потом выясняется туда налогонеплательщики не платят поскольку пока промежуточный товар двигается до конечной розницы, НДС перечисляется самим поставщикам друг другу. Поставщики могут этот НДС терять, утаивать и так далее, возникают определенные схемы", - объяснил журналистам вице-министр национальной экономики Руслан Даленов.

Поэтому было предложено, что НДС, который перемещается от плательщика к плательщику показывался на специальном счету и тогда возврат НДС был бы мгновенным, живыми деньгами поступил и сразу возврат", - добавил он.

Вице-министр пояснил, что эта норма пока не будет обязательной. "Есть ряд налогоплательщиков и банков, которые согласны делать это добровольно, например услуги по аэропорту, железнодорожные перевозки, грузовые и так далее, различные компании согласны для всех своих поставщиков открыть специальные счета и поставщики согласны, чтобы НДС перемещался не на их счета, а на специальный счет в банках, чтобы налоговики видели сколько НДС поступило. И когда происходит заявление на возврат и моментально, в тот же практически день, с минимальными издержками, с моментальной проверкой, будет возврат НДС, причем НДС будет возвращаться не только по экспорту, но и по всем превышениям", - пояснил он.

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"Мы сейчас возвращаем НДС только экспортёрам, теперь будем возмещать и за счет НДС-счета любое его превышение. Это очень хорошая поправка как для налогоплательщиков поскольку исключается мошенничество, а для налогоплательщика исключается ответственность за третьих лиц, когда в цепочке возникают мошенники, и они не знают о них, поскольку не видят друг друга", - заключил Даленов.