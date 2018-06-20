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Стоимость шенгенской визы может подорожать для казахстанцев

20.06.2018 17:20   657   0

Стоимость шенгенской визы для граждан Казахстана может подорожать с нынешних 60 евро до 80 евро.

19 июня послы государств-членов Европейского союза от имени Совета ЕС одобрили мандат на переговоры касательно предложения о внесении изменений в Визовый кодекс ЕС. Об этом говорится в соответствующем заявлении Совета ЕС.

«Эффективное управление миграционными процессами предусматривает обеспечение того, что мы можем выслать тех, кто не имеет права на пребывание. Новые правила Визового кодекса предоставят нам еще один механизм для ответа тем третьим странам, которые не хотят возвращать своих граждан (из ЕС)», - отметил министр внутренних дел Болгарии Валентин Радев.

Согласно планируемым изменениям, размещение заявок будет производиться до 6 месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки. Также предусматривается возможность заполнения и подписания заявки в электронном виде.

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Как ожидается, эти изменения в Визовом кодексе ЕС ускорят и более четко определят процедуры оформления виз. Кроме того, предполагается, что стоимость шенгенской визы возрастет до 80 евро, или до 31 411 тенге по курсу Национального банка РК.

Районные, городские и областные акиматы Атырауской области подключат к единой защищенной сети

Напомним, что стоимость шенгенской визы для граждан Казахстана на сегодняшний день составляет 60 евро, при этом детям до 6 лет она оформляется бесплатно.

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