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Строительство ряда республиканских объектов находится под угрозой

12.06.2018 11:15   690   1 Автор: Салим САКЕНОВ

Центральные и местные исполнительные органы не торопятся осваивать выделенные из бюджета средства на строительство республиканских объектов. Как сообщил в ходе заседания правительства министр финансов Бахыт Султанов, из выделенных в 2018 году 275,5 млрд тенге за 5 месяцев 2018 года освоено лишь 15%. 

«До конца года предстоит освоить 233,3 млрд тенге. Эти средства приходятся на следующие госорганы: МИР – 188,5 млрд тенге, МСХ – 15,5 млрд тенге, УДП – 8,8 млрд тенге МВД – 5,2 млрд тенге и МКС – 4,1 млрд тенге», - перечислил министр. 

По его данным, «на 1 июня заключены договора на сумму 178,6 млрд тенге или 65% к годовому плану».

«На 96,9 млрд тенге обязательства еще не приняты. Из этой суммы 83,9 млрд тенге приходится на Министерство инвестиций и развития на реализацию 25 проектов по строительству автодорог. Из них на 12 июня подписаны финансовые договора к основному контаркту с зарубежными подрядчиками на сумму 46,1 млрд тенге», - отметил Султанов. 

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С начала года государственный бюджет исполняется с профицитом, сообщил в ходе заседания правительства министр финансов Бахыт Султанов.  &laquo...

Он также напомнил, что расходы по 15 проектам на сумму 42,9 млрд тенге «находятся в зоне риска неосвоения». «Из них, на сумму 37,8 млрд тенге по 4-м дорожным проектам не ратифицированы Соглашения о займе с Всемирным Банком, а Соглашение с Исламским Банком до сих-пор на стадии согласования в госорганах», - уточнил министр. 

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«В Министерстве сельского хозяйства на 3,2 млрд тенге по 6 проектам водоснабжения и гидротехнических сооружений конкурсы не проведены и-за отсутствия договора с экспертом в этой отрасли. По Министерству культуры и спорта на 1,7 млрд тенге еще не объявлены конкурсы, поскольку эти проекты запланированы с отлагательным условием», - отметил Султанов. 

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Кроме того, напомнил министр, в республиканском бюджете на  строительство 1 055 местных объектов предусмотрены 477 млрд тенге. Из них, в органах казначейства зарегистрированы обязательства на сумму 311 млрд тенге или 65% к плану на год. 

«Не приняты обязательства на сумму 166 млрд тенге, в том числе 68 млрд тенге – продолжающиеся проекты и 95 млрд тенге - новые проекты. 

Из новых проектов, по состоянию на 1 июня текущего года подведены итоги на сумму 37 млрд тенге. При этом, сэкономлены 3,4 млрд тенге. На сумму 72 млрд тенге только объявлены конкурсы», - сообщил он. 

Вместе с тем, по состоянию на 1 июня «еще не объявлены конкурсы на сумму 23 млрд тенге на строительство 95 объектов: Астана - на 7,6 млрд тенге, Алматинская область - 4,4 млрд тенге, Павлодарская и ВКО по 3,5 млрд тенге, Мангыстауская – 2,7 млрд тенге, Костанайская – 2,4 млрд тенге». 

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«Кроме того, имеются риски неосвоения по отдельным проектам. Так, в связи с судебными разбирательствами и обжалованием итогов конкурсов есть риски по ЮКО на 1,9 млрд тенге по 3 проектам на строительство газоснабжения г.Туркестан, подстанции "Кызыласкер" в Сарыагашском районе, системы водоснабжения в с.Коралас сельского округа Ушкын, в Жамбылской области на 1 млрд тенге по 4 проектам на строительство системы водоснабжения с.Сарымолдаева Меркенского района, электроснабжения в массивах "Барысхан" и в районе Аэропорта г.Тараз, моста на автомобильной дороге "Берлик - Мойынкум - Уланбель", проект с отлагательным условием «Строительство областного онкологического диспансера на 200 койко-мест в г. Тараз» на 750 млн тенге, по ВКО на 400 млн тенге по реконструкции канализационных сетей и очистных сооружений в с.Акжар Тарбагатайского района,  по Павлодарской области на 345,9 млн тенге по 3 проектам на строительство водопроводов в селах Орловка, Жана-аул, Алексеевка  Щербактинского района», - перечислил Султанов.

12 июня 12:25
Насим
Жути нагнал, теперь наверное будут приняты организациооные меры, кого-то уволят, кому-то дадут выговор, примут решение или как всегда. главное сказать, перечислить, побольше цифр, процентов и тишина.
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