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Судебную систему РК ждут реформы

26.01.2018 14:30   3619   4 Автор: Салим САКЕНОВ

Назначенный в декабре председателем Верховного суда Жакып Асанов провел первое в новой должности публичное мероприятие - совещание по итогам отправления правосудия за 2017 год. 

И сразу же представил свое видение судебной системы страны. Список проблем сгруппирован в семь пунктов, которые сам Асанов назвал "семью камнями".

Первый камень - справедливость. По мнению Асанова, сегодня люди не понимают, почему "за одно и то же одному дали пять лет, другому - два года условно, и тот из зала суда пошел домой".

"У многих логичный вопрос: почему одного посадили, другого нет. Почему суд допускает такой произвол. Могут ли говорить о справедливости люди, когда ничего не ясно, никто ничего не объясняет", - задавал он вопросы залу. Зал, естественно, молчал.

Ответы, впрочем, нашлись у самого Асанова: "Когда суд считают справедливым - когда стороны имеют равные шансы на выигрыш, когда судья одинаково требователен и внимателен к обеим сторонам. Когда участники видят вежливость и уважение и получают убедительное объяснение решения судьи. Так даже проигравший примет решение суда с пониманием, без гнева, раздражения и агрессии. Потому что с ним обошлись по-людски".

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Сегодня же в уголовном процессе преобладает позиция обвинения, считает глава ВС РК. Причина тому, что сам следователь и собирает материалы дела, и сам признает их доказательствами. Кроме того, сами тексты обвинительных актов построены "на категорических, на однозначных глаголах - "совершил", "украл" и так далее".

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Асанов рассказал судьям об эффекте прайминга, когда "первоначальная установка влияет на подсознание и последующее поведение человека". Собственно, по его мнению, судьи как раз и подпадают под этот эффект, знакомясь с материалами дела, собранными стороной обвинения. "В голове у судьи уже создается парадигма, и автор этой парадигмы сторона обвинения. Не это ли причина мизерных оправданий - 0,2%? Я говорю только о делах, где сторона обвинения прокуратура. Это означает, что 99,8% приговоров обвинительные. Поэтому эксперты предлагают передавать судье не все уголовное дело, а лишь обвинительный акт", - сказал Асанов.

Второй камень - ответственность и независимость. Сегодня судьи по-прежнему зависимы - от председателей судов. Поскольку именно они и решают, кого поощрять, кого наказывать.

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"В их власти проверять любого судью, отменять их акты и так далее. Мы все это хорошо знаем. И судьи, и те, кто даже бизнес-сообщество об этом хорошо знает", - отметил глава ВС РК.

Третий камень - эффективность правосудия. Сегодня любой может вынести спор в суд, и это говорит о доступности правосудия. Но с другой стороны, суд - это большие расходы, которые не всегда оправданы.

"Развитые страны знают - суд это дорого и долго. Для семейных, трудовых, жилищных и других мелких споров. Там поощряют внесудебное их разрешение. Принцип простой: меньше споров в суде - значит, качество судебного акта будет гораздо выше", - предложил Асанов.

Четвертый камень - административная юстиция, которая рассматривает споры между гражданами и госорганами. В условиях казахстанского правосудия, по мнению главы Верховного суда, человек не может противостоять госоргану "со штатом юристов и мощным адмресурсом".

"Это особенно видно, когда дело касается не имущих, престарелых. Они не могут себя защитить, не говоря уже о споре с чиновниками. А что суд? Суд дает лишь оценку тому, что дали стороны. Судья не имеет права быть активным и выходить за рамки иска. Мы не можем докапываться до истины, мы только оцениваем то что дали, не дали - все, мы не имеем дальше права с него спрашивать. Как можно сравнить шансы 70-летнего старика и госоргана, с чьим решением он вынужден тягаться", - сказал он.

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И предложил рассмотреть мировую практику, например, в странах Европы, где в административных судах "судья сам активно докапывается до истины и противостоит махине госоргана, во-вторых, их такой суд ведет жесткий контроль над исполнением своих решений, и за неисполнение он налагает санкции на чиновника и госорган".

Пятый камень - следственные судьи, которые сейчас выдают все санкции. Асанов заметил: раньше судья, когда давал санкцию, не имел права оценить и проверить обоснованность подозрения.

"Сегодня он обязан проверить и, если подозрения недостаточны, он должен отказать в дачи санкции на содержание под стражей, - подчеркнул он, и посетовал, - Следственные судьи часто идут на поводу у следствия. Следствие-то понятно, они себе облегчают работу. Им всегда хорошо, когда подогреваемый под рукой. Так легче получить признание".

Шестой камень - компетентность судей, отсутствие случайных людей. Но сегодня избежать этого не удается. Асанов привел такие данные: за 3,5 года в Астану набрали 39 судей. Сегодня - семеро освобождены за провалы, пять не прошли аттестацию, трое наказаны, четверо ушли с работы, потому что их собрались уволить и двое подали заявления.

"То есть, 54% не справились с работой. Они прошли конкурс, мы все умные лица сделали и все пропустили этих людей", – констатировал Асанов. Вывод прост: систему надо изменить, требования ужесточить.

"Принцип такой - лучше вакансия, пусть достойный придет", - твердо заявил он.

Седьмой камень – это цифровизация. Здесь ключевые задачи - обеспечить беспрепятственный и удобный доступ к правосудию через IT-сервис, автоматизировать судопроизводство и сделать его экономным, начать работать с большими данными.

"На эти два-три года ставим задачу – создать виртуальные суды, где не надо будет собирать всех участников процесса в зале суда. Как в Англии – по телефону. Вот мы сейчас в судебный кабинет, мы должны туда зайти и пройтись, как обычный человек. Не как судья, не как профессионал, а как простой человек. Любой может, находясь в офисе, дома, за рубежом, участвовать на процессе. Мы оказываем судебные услуги, мы должны делать все по-человечески", - заявил Асанов.

26 января 17:06
Сабира
Восхищен, молодец, умеет определить причины и проблемы, а также направления по дальнейшему совершенствованию судебной системы.Теперь дело за реализацией, хотя будут противники в этой системе, привыкшие идти по накатанной колее. Удачи и успехов Вам, господин Асанов.
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