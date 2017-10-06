"Существующие в законодательстве пробелы позволяют правоохранительным органам безнаказанно репрессировать бизнес"

Конструктивного взаимодействия между Службой экономического расследования и бизнесом не достигнуто. Это влечет нарушения прав предпринимателей, о чем свидетельствуют и их обращения по восстановлению нарушенных прав в различные инстанции.

Как отметил председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атамекен» Каирбек Сулейменов, в прошлом году только в НПП «Атамекен» поступило свыше 100 обращений предпринимателей на незаконные действия правоохранительных органов, в том числе по поводу необоснованного привлечения к уголовной ответственности.

Поступают и обращения, связанные с продолжающейся практикой правоохранительных и фискальных органов по лжепредпринимательству, несмотря на декриминализацию этого состава преступления.

«В деятельности СЭР до сих пор наблюдается недооценка необходимости защиты интересов частных компаний, что наносит во многих случаях имущественный вред», - посетовал он.

В свою очередь руководитель экспертной группы, член Совета, председатель Ревизионной комиссии НПП «Атамекен» Нурлан Кудайбергенов сообщил, что Службой экономических расследований (СЭР) расследуются только дела, защищающие интересы государства от недобросовестных предпринимателей.

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«Практически все 10 тысяч дел, которые расследовались СЭР в прошлом году, касались лжепредпринимательства, уклонения от уплаты налогов, таможенного законодательства, фальшивомонетчества, подделки документов, присвоения или растраты госимущества. Безусловно, экономические интересы государства важны, но и бизнес нужно защищать от незаконных посягательств других субъектов в соответствии с действующим законодательством», - отметил он.

По его данным, из 53 статей Уголовного кодекса, расследуемых СЭР, 15 прямо направлены на защиту субъектов предпринимательства. Однако сегодня в этом направлении значительно ослаблена работа, свернута борьба с рейдерским захватом, незаконной монополистической деятельностью, преступным разглашением коммерческой тайны.

Между тем, существующие в законодательстве пробелы, по его словам, позволяют правоохранительным органам безнаказанно репрессировать бизнес, так как последующее прекращение уголовного преследования или оправдание топ-менеджеров предприятия не является основанием для возмещения ущерба, причиненного организации.

Так, в прошлом году за совершение коррупционных правонарушений к уголовной ответственности привлечено 8 сотрудников Службы экономических расследований. Сотрудники СЭР вымогали деньги за прекращение уголовных дел, не привлечение к административной ответственности, общее покровительство бизнесу.

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«НПП «Атамекен» справедливо понимается проблема противодействия фактам рейдерства. Говорить о следственной практике в данной области на сегодняшний день не приходиться. У нас всего одно такое уголовное дело. В этой связи предлагаем вынести на рассмотрение межведомственной рабочей группы при Генеральной прокуратуре вопрос совершенствования редакции, как монополистической деятельности, так и по рейдерскому захвату. Рейдерство, на наш взгляд, должно расследоваться следственно-оперативной группой, куда должны войти антикоррупционная служба, представители генпрокуратуры и МВД, потому что при решении данной проблемы должен быть такой комплексный подход», - пояснил заместитель председателя Комитета государственных доходов министерства финансов Тлеу Жангарашев.

Между тем, по его словам, на сегодня количество налоговых проверок сократили на 37,8%, при этом в 2 раза повышена их эффективность. По таможенным проверкам сокращение идет на 26%. При этом взыскиваемость по таможенным платежам и косвенным налогам на импорт увеличилась на 55%.

Кардинально изменился порядок регистрации материалов в Единый реестр досудебных расследований. Досудебное расследование начинается только при наличии установленного ущерба, подтверждённой актами и иными документами уполномоченных органов. Так, за 9 месяцев текущего года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в 2 раза сократилось количество зарегистрированных уголовных дел (с 6 356 до 3 077). Количество прекращенных по реабилитирующим основаниям уголовных дел снизилось в 5 раз (с 3 109 до 635).

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