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Тамара Дуйсенова: «В большинстве регионов Республики сохраняется проблема занятости»

20.12.2017 17:08   665   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Количество участников «Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» достигло 527 тысяч человек, из них 50% - жители сёл. За 11 месяцев текущего года трудоустроено 409 тысяч казахстанцев, из них 279 тысяч на постоянные рабочие места.

Как отметила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, в рамках первого направления Программы для обеспечения потребностей региональных рынков труда была организовано обучение 90 тыс. человек. Из них 21 тыс. - безработная молодежь, включая выпускников школ, не поступивших в вузы.

Их обучение началось с 1 сентября этого года и проводится бесплатно на базе ТиПО с выплатой стипендии и предоставлением горячего питания один раз в день. Иногородним предоставляется материальная помощь на проезд и проживание.

Оставшиеся 69 тыс. – это безработные и самозанятые, которые направляются для получения навыков на краткосрочные курсы в основном для сфер туризма и услуг, организаций питания, легкой промышленности и по техническим профессиям.

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«В организации краткосрочного обучения задействованы 402 колледжа, 77 учебных центров работодателей, вошедших в реестр НПП «Атамекен» и 5 мобильных учебных центров. На сегодня курсы обучения завершили 43,5 тыс. человек, из них 49% уже трудоустроены», - сказала министр.

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Лучшие показатели по трудоустройству после обучения отмечаются в 6 регионах: Акмолиснкой, Актюбинской, Алматинской, Кустанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

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«Мониторинг трудоустройства выпускников осуществляется по фактическим отчислениям пенсионных взносов. Полученные данные показывают, что в большинстве регионов сохраняется проблема занятости, и причинами ее являются подготовка не тех кадров, которые нужны рынку либо низкий уровень полученных знаний. В этой связи хотела бы обратить внимание акимов регионов на необходимость уточнения совместно с НПП «Атамекен» востребованных на региональных рынках труда профессии и обучение в организациях, предоставляющих соответствующий уровень навыков», - сказала Дуйсенова.

Она также напомнила об ответственности местных исполнительных органов за эффективное использование, выделенных на обучение средств, так как средства на краткосрочные курсы обучения выделяются из местных бюджетов. В этом году эта сумма составляет 6,5 млрд тенге.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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