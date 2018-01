Тихие миллиардеры: почему Стати отказались отвечать на вопросы «Къ»

Имена молдавских олигархов Анатола и Габриэля Стати сегодня известны многим казахстанцам. Причина тому – арест американским банком BNY Mellon счетов Национального фонда РК на сумму в $22,6 млрд по иску отца и сына Стати к правительству Казахстана. И хотя из многочисленных публикаций на эту тему об Анатоле Стати, кажется, уже известно все, «Къ» разыскал новые факты его биографии.

В небольшой Молдове вряд ли найдется человек, который не слышал бы о семье Анатола Стати. Каждый житель этой страны может рассказать, как проехать к роскошному замку семейства Стати (на фото), расположенному в 12 километрах от центра Кишинева, в селе Трушены столичного сектора Буюкань. Безошибочно будет назван и адрес дворца сербской королевы Натальи Обренович, принадлежащего семье молдавского олигарха, по улице им. Алексея Матеевичи, где ранее был головной офис скандально известной у нас нефтегазовой компании Ascom-Group, а ныне размещаются… Американский центр ресурсов и представительство ОБСЕ в Республике Молдова.

Олигарх или не олигарх?

Но вот охарактеризовать как-либо самого Анатола Стати жители Молдовы затрудняются. Связано это с тем, что один из самых богатых людей этой бывшей советской республики всегда отличался скрытностью своего характера, не желая рассказывать ни о своей деятельности, ни об истинном размере своего состояния. Показательным здесь является одно из немногих публичных заявлений Анатола Стати в августе 2008 года, когда он категорически опроверг появившуюся в молдавской прессе информацию о наличии у него капитала в размере от $500 млн до 2 млрд, назвав ее ложью и клеветой. «Я не олигарх! У меня нет крупного бизнеса в Молдове и $2 млрд! Это надуманное утверждение. Правда, одна из компаний группы Ascom выставила облигации на рынке капитала, где накопилось около $420 млн, однако эти ресурсы инвестированы в промышленность Казахстана. И на данный момент компания накопила значительные долги. Что же касается общей стоимости активов, то ее могут установить только инвестиционные банки, так что пока ее не знаем даже мы», – заверил тогда молдавских журналистов Стати-старший.

В том же заявлении, сделанном в день начала российско-грузинского конфликта, Анатол Стати открестился и от распространенного по сей день в Молдове мнения, что его структуры финансируют проевропейские Либеральную и Либерально-демократическую партии. «Мы не желаем участвовать в дешевых политических играх! У нас другие заботы!» – весьма раздраженно заметил он.

Точка зрения экспертов из Молдовы

С утверждениями Анатола Стати образца 2008 года где-то согласен и главный редактор одного из ведущих в Молдове изданий Mybusinnes.md Игорь Фомин. Напомнив в беседе с «Къ» о конфликте между семьей Стати и коммунистами во главе президентом Владимиром Ворониным, в результате чего сын Анатола Габриэль был арестован по подозрению в организации «Революции Твиттера», г-н Фомин рассказал, что в 2009 году оба Стати закрыли офис Ascom-Group на Матеевичи, 75, и покинули страну. «Стати в Молдове после 2009 года практически не бывают. Даже заморожено строительство нового офиса Ascom-Group в центре Кишинева. Насчет политики ничего не могу сказать, поскольку когда либералы и либерал-демократы были реально у власти (июнь 2009 – ноябрь 2010 года. – «Къ»), ни Габриэль, ни его папа в Молдове все равно не появлялись. Ничего не слышно об участии семьи Стати и в каких-то местных аферах», – отметил Игорь Фомин.

О ныне относительно слабом интересе населения Молдовы к делам семьи Стати рассказала «Къ» и руководитель молдавского издания Mediarus.md Юлия Семенова: «Скажу коротко. У нас народ интересовался семьей Стати, пока Габи (Габриэль. – «Къ») был в гламурной тусовке. Теперь же про них забыли. Их дела, включая историю с Казахстаном, никто, разве что кроме политологов и спецслужб, не отслеживает». С Юлией Семеновой трудно не согласиться. Ничего толком не смогли рассказать о семье Стати ни известный в Молдове юрист, в недавнем прошлом судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Станислав Павловичи, ни бывший представитель Республики Молдова в ООН и Совете Европы Алексей Тулбуре. В частности, в беседе с «Къ» г-н Тулбуре заметил, что о делах товарища Стати совсем ничего не знает. Показательна и реакция населения Молдовы, вернее ее отсутствие, и на скандалы, которые сопровождали семью Анатола Стати, например в 2016 году.

Скандал в Украине

Первый из них случился в конце января в Украине. Решением экономического суда Донецка принадлежащая Анатолу Стати компания Golden Derrick, которую украинские СМИ связывали с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким, экс-министром агрополитики Николаем Присяжнюком и депутатом Рады Юрием Иванющенко, была ликвидирована. Причинами тому стали неуплата компанией стоимости геологической информации в государственный бюджет Украины, а также выявленные нарушения действующего законодательства в сфере недропользования при разработке нефтегазоносных участков в Полтавской области. Интересно, на решение суда не повлияло даже, пожалуй, единственное в жизни интервью Анатола Стати киевской газете «Деловая столица», в ходе которого молдавский бизнесмен обещал инвестировать в развитие компании Golden Derrick $300 млн. «Мы рассчитываем, что в ближайшие несколько лет Украина благодаря таким вливаниям сможет увеличить добычу газа минимум на 10%. Это заметный шаг к энергонезависимости страны!» – заверял украинское издание Стати-старший.

Проект «Казахстан»

Не сильно удивились в Молдове и факту упоминания деятельности Анатола Стати и его компаний в скандально известных «Панамских документах» (Panama Papers). И хотя большая часть информации в проекте Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), относящейся к Анатолу Стати, связана с нюансами нефтяного бизнеса зарегистрированной на Британских Виргинских островах его семейной компании Casco Petroleum Overseas Ltd в Кении, Уганде и Южном Судане, есть в «Панамском досье» несколько любопытных сведений и о так называемом «проекте «Казахстан». Из них выясняется, что после того как в конце 2008 года у офшорной компании Tristan Oil Ltd Анатола Стати возникла конфликтная ситуация, в июне 2009 года другая офшорная компания – Laren Holdings Ltd – взяла по гарантии самого молдавского бизнесмена и контролируемых им фирм кредит на сумму в $60 млн. Интересно, что кредит был выдан при непосредственном участии кипрской «дочки» Renaissance Securities Limited, которую в российской прессе считают подконтрольной структурой ONEXIM-Group миллиардера Михаила Прохорова, а сама Laren Holdings Ltd была создана за день до получения денег.

Согласно «Панамским документам», из взятых в кредит $60 млн $27 млн шли на кредитование еще одной офшорной компании семьи Стати – Montvale Invest Ltd, которая должна была перечислить их на счет Tristan Oil для погашения задолженности по подоходному налогу. Оставшиеся же $33 млн перечислялись нидерландской трастовой компании Strichting Security Trustee, целью которой было приобретение ценных бумаг Tristan Oil по цене в 4 раза ниже себестоимости. Однако из-за действий властей Казахстана сделка сорвалась, в итоге Laren Holdings Ltd, сославшись на форс-мажор, к указанному сроку погасила лишь $10 млн из взятых $60 млн, заверив кредиторов, что после разрешения конфликта с Казахстаном полностью погасит свою задолженность. Другое дело, что в Renaissance Securities Limited не очень-то поверили уверениям представителей Анатола Стати, поскольку в 2011 году, после того как принадлежащая семье Стати компания Komet Group SA продала британской Afren 60% нефтегазового месторождения Барда Раш в Иракском Курдистане за $400 млн, и потребовали возмещения своих убытков в размере $93 млн, которые, впрочем, семья Стати отказалась выплачивать…

Принципиальный подход

Надо сказать, что редакции «Къ» удалось выйти на контакт с Анатолом и Габриэлем Стати и даже переслать им вопросы. Прежде всего «Къ» интересовало, каким образом им удалось арестовать суверенные счета Республики Казахстан. Была также просьба уточнить, какую конкретно сумму хочет семья Стати отсудить у Казахстана – $506 млн, $1 млрд, $4 млрд или больше? Ведь именно такие суммы претензий ныне называют не только молдавские, но и российские и украинские СМИ. Однако отец и сын Стати, оставшись верными своему принципу сводить к минимуму общение с журналистами, предпочли не отвечать на наши вопросы. Между тем вопрос об аресте суверенных счетов по-прежнему остается главным, хотя бы потому, что Казахстан не находится под экономическими санкциями по политическим мотивам.

В этой связи «Къ» обратился за комментариями к специализирующемуся на международном праве казахстанскому юристу Сергею Злотникову. Так вот, по его словам, «если речь идет о хранении денежных средств на основании кастодиального договора, в нашем случае договора между банком-кастодианом и Национальным банком РК, о предоставлении последнему услуг по хранению и учету денежных средств и ценных бумаг клиентов, то государственная собственность, находящаяся в хозяйственном ведении или оперативном управлении государственных юридических лиц, не пользуется иммунитетом в случаях, когда она рассматривается как предмет взыскания по иску к такому юридическому лицу. Если же арест накладывается как на собственность государства, то в этом случае собственность государства пользуется иммунитетом». Надо полагать, разжевывать ничего не надо – все понятно.

В завершение хотелось бы обратить внимание еще на один интересный нюанс. Из всех нефтегазодобывающих стран Договор к европейской энергетической хартии образца 1994 года (на основании которого юристам семьи Стати удалось арестовать миллиарды долларов, принадлежащие Казахстану) подписали только Азербайджан, Великобритания, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан. Тогда как основные поставщики энергоресурсов в Европу – такие страны, как Россия, Норвегия и Исландия, застопорили его на уровне ратификации местными парламентами.

Впрочем, как бы то ни было, но и Казахстан не намерен сдавать свои позиции. Как сообщил на днях министр юстиции РК Марат Бекетаев, нам еще предстоит длительная работа в рамках оспаривания решения Стокгольмского суда об аресте почти $28 млрд, принадлежащих РК. «Ни в одной стране время слушаний о принудительном исполнении не назначено, – отметил министр. – Чтобы исполнить арбитражное решение Стокгольмского суда, необходимо признать его законным на территории конкретной страны. Потерпев неудачу в судах Англии и США, молдавский бизнесмен Анатолий Стати подал документы в суды Швеции, Бельгии и Нидерландов». Но, как убежден г-н Бекетаев, Стати в арбитражных разбирательствах скрывал реальную информацию.

«Естественно, мы будем возражать. Как мы возразили в Великобритании, мы также будем возражать и в этих странах и будем говорить о том, что у нас есть доказательства о мошенничестве Стати», – резюмировал министр.