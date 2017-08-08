Тимур Сулейменов: Мы готовы ко всему, но не надо сгущать краски

Правительство Казахстана не ждет значительного влияния на экономику страны в связи с новыми санкциями в отношении России. Такое мнение высказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов в интервью журналистам.

"На мой взгляд, надо быть готовым, но сгущать краски мы не хотим. (...) Мы готовы ко всему, но тем не менее, мы не считаем это каким то чрезвычайным событием, мы считаем, что эффект будет примерно такой же, как любое повышение или понижение цены на нефть, индекса на металлы, либо снижение экономики в любой из наших стран партнеров. То есть чего то экстраординарного, тем более быстрого, которое с немедленным эффектом не происходит", - заявил он в кулуарах правительства.

Министр отметил, что сегодня оценки экспертов по сложившейся ситуации "смешанные". "Допустим, одно из самых консервативных агентств S&P, которое обычно первым лишает инвестиционного рейтинга, на данный момент никаких решений не делало. И мнение большинства экспертов, что влияние на российскую экономику будет, но это влияние будет носить скорее всего долгосрочный характер. Потому что ограничения, которые налагаются, они налагаются в капиталоемких отраслях с долгим периодом окупаемости - это трубопроводы, доступ к новым технологиям в части добычи нефти и газа, и так далее", - сказал Сулейменов.

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По его мнению, санкции, которые налагаются на финансовый рынок, "в принципе значительного влияния не будут иметь", поскольку они не касаются так называемых "длинных денег" и не являются источником финансирования дефицита бюджета. "В принципе, и на тот момент российский фондовый рынок, и российский минфин который выпускает облигации федерального займа, они научились жить в рамках этого 60-дневного окна, 90-дневного, и сейчас то что оно сокращается еще на 30 дней, в принципе это значительного влияния не будет иметь определяющего", - пояснил он.

Тем не менее, Казахстану необходимо быть готовым к тому, что "в долгосрочном периоде эти санкции будут иметь определенное влияние на экономику России, и соответственно, будучи страной-соосновательницей Евразийского экономического союза, нам также необходимо будет смотреть, какое влияние возможно на нас".

"Прямого влияния - допустим, поднимался вопрос по трубопроводам,вот трубопровод который связывает нашу нефть с морями, в частности, с Новороссийском, он в санкциях не прописан. Сами же американские компании, такие как Шеврон, которые являются также инвесторами КТК, добились от своего парламента чтобы такие транзитные трубопроводы были исключены из под санкций. То есть в этой части у нас эффекта по доставке нашей нефти на внешние рынки не будет", - считает министр.

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Что касается ухудшения возможного экономического состояния в России, и как следствие его влияния на Казахстан, глава миннацэкономики заметил, что это "всегда было". "Мы всегда живем в такой ситуации, что допустим, замедление происходит роста в другом нашем партнере - Китае. российская экономика и так была, к сожалению, не в лучшей форме, она два года подряд показывала спад. Поэтому мы к этому привыкли, те наши рынки, куда мы экспортировали, они уже функционировали в том, что в России происходил два года спад. В этом году планируется определенный рост, это уже положительно", - считает он.

Он также пояснил, что как экономист не считает критической ситуацию с изменением курса тенге к доллару как прямым результатом новых санкций.

"Просто в качестве экономиста скажу, если наблюдать реакцию российского рубля, она была достаточно спокойной. И скорее всего это эффект того, что как вы знаете, законодательный процесс, он такой же в Америке, как и у нас примерно - сначала принимает нижняя палата - палата представителей, затем сенат, затем подписывает глава государства. И в принципе мы отреагировали, наши рынки отреагировали на последний - на подпись президента Трампа. В то время как российский рынок уже знали о том, что приняла палата представителей, принял сенат, они понимали примерно что президент Трамп скорее всего подпишет этот закон, поэтому этот эффект был отыгран. Поэтому рубль изменился в тот день примерно на один рубль, у нас скачок был в два раза больше - примерно 10-11 тенге. На мой взгляд это просто позднее реагирование, реагирование на последнее звено в цепочке принятия решений. Как сейчас видите, ситуация стабилизировалась", - заявил он.

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Что же касается дальнейшего развития, "фундаментально макроэкономически ничего не произошло". "Поэтому не надо сгущать краски, все у нас хорошо, у нас отличные показатели по полугодию, у нас хорошая нефть, хорошие металлы, это то что на нас влияет наибольшим образом", - подчеркнул Сулейменов.