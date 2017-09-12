Тимур Сулейменов прокомментировал слухи о грядущем повышения цен на продукты

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов прокомментировал слухи по поводу грядущего повышения цен на продукты после окончания международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

«ЭКСПО победоносно, триумфально прошло, теперь опять поднимается вопрос о том, что после ЭКСПО продукты подорожают, якобы в момент проведения выставки цены искусственно сдерживали. Ну как можно сдерживать рост цен на продукты в наших магазинах, крупных оптовках? В рознице это невозможно. Этим никто не занимается, ни мы, ни акимат, это рынок. Поэтому бы посоветовал не обращать внимания на такую информацию», - сказал министр. Также глава экономического ведомства страны озвучил цифры по инфляции.

«По итогам 8 месяцев по большей части продуктовой линейки - дефляция. За восемь у нас сложилась инфляция 7 % , прирост у нас был 0,1, но это за счет непродовольственных услуг. А по продовольственным товарам у нас дефляция. На ряд каких-то вещей цены подорожали, но на продовольственную корзину произошло снижение цен, и это будет продолжаться как минимум месяц. Мы ожидаем, что сентябрь мы будем видеть дефляцию. Так что оснований для беспокойств нет», - подчеркнул Тимур Сулейменов.

Количество стартапов в Казахстане превысило 40 тысяч предприятий

Также, на заседании выступил министр энергетики Канат Бозумбаев с сообщением о том, что предпосылок для значительного роста цен на бензин в Казахстане нет.

«Пока предпосылок каких-то для значительного роста цен на бензин или на дизельное топливо нет. Есть несколько факторов, которые мы сейчас анализируем», - сказал Канат Бозумбаев.

Министр пообещал, что сегодня пресс-служба ведомства предоставит информацию по этому вопросу. Отметим, что вчера на казахстанских АЗС в среднем на два-три тенге поднялись цены на бензин.