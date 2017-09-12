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Тимур Сулейменов прокомментировал слухи о грядущем повышения цен на продукты

12.09.2017 13:25   346   0

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов прокомментировал слухи по поводу грядущего повышения цен на продукты после окончания международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». 

«ЭКСПО победоносно, триумфально прошло, теперь опять поднимается вопрос о том, что после ЭКСПО  продукты подорожают, якобы в момент проведения выставки цены искусственно сдерживали. Ну как можно сдерживать рост цен на продукты  в наших магазинах,  крупных оптовках?  В рознице  это невозможно. Этим никто не занимается, ни мы, ни акимат, это рынок. Поэтому  бы посоветовал не обращать внимания на такую информацию», - сказал министр. Также глава экономического ведомства страны озвучил цифры по инфляции. 

«По итогам 8 месяцев по большей части продуктовой линейки - дефляция. За восемь у нас сложилась инфляция 7 % , прирост у нас был 0,1, но это за счет непродовольственных услуг. А по продовольственным товарам у нас дефляция. На ряд каких-то вещей цены подорожали, но на продовольственную корзину произошло снижение цен, и это будет продолжаться как минимум месяц. Мы ожидаем,  что сентябрь мы будем видеть дефляцию. Так что оснований для беспокойств нет», - подчеркнул Тимур Сулейменов.

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Также, на заседании выступил министр энергетики Канат Бозумбаев с сообщением о том, что предпосылок для значительного роста цен на бензин в Казахстане нет. 

«Пока предпосылок каких-то для значительного роста цен на бензин или на дизельное топливо нет. Есть несколько факторов, которые мы сейчас анализируем», - сказал Канат Бозумбаев. 

Министр пообещал, что сегодня пресс-служба ведомства предоставит  информацию по этому вопросу. Отметим, что вчера на казахстанских АЗС  в среднем на два-три тенге поднялись цены на бензин.

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