Товарооборот между Казахстаном и Россией может превысить $15 млрд

В сете динамично развивающихся торгово-экономических отношений между Казахстаном и Российей товарооборот между странами в 2017 году может вырасти на 15%.

По словам Игоря Кудряшева, заместителя торгового представителя Российской Федерации в Республике Казахстан, торгово-экономические отношения между странами развиваются динамично.

«Торгово-экономические отношения между Россией и Казахстаном имеют хорошую динамику развития. Они охватывают самые разные сферы и становятся с каждым годом крепче, надежнее, стабильнее. Проведение выставочных мероприятий такого уровня станет востребованной площадкой для работы по расширению контактов между деловыми кругами России и Казахстана. Я уверен, что это событие будет способствовать укреплению экономических и научно-технических связей, а также созданию и внедрению совместных производств и ускорению экономического роста наших стран», - отметил И. Кудряшев во время открытия выставки «Mining World Central Asia-2017».

По итогам года товарооборот между Россией и Казахстаном может превысить $15 млрд.

«В настоящее время в Казахстане зарегистрировано более 13 тыс. российско-казахстанских совместных предприятий. За 7 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос на 34% по сравнению с прошлым годом и по итогам года может превысить $15 млрд», - считает И. Кудряшев.

Как привлечь инвестиции в агросектор Казахстана?

Напомним, в 2016 году товарооборот России с Казахстаном составил 13 039 120 032 долл. США, уменьшившись на 16,15% (2 511 299 751 долл. США) по сравнению с 2015 годом.