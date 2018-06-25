Товарооборот между Россией и Казахстаном в I квартале вырос на 8,3%

Товарооборот между Казахстаном и РФ в I квартале вырос на 8,3%, сообщил заместитель торгового представителя Российской Федерации в Республике Казахстан Игорь Кудряшов, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

«По итогам I квартала 2018 года товарооборот между Россией и Казахстаном составил $3,9 млрд, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 8,3%. При этом экспорт из Казахстана в Россию за три месяца составил $1,2 млрд, увеличившись на 7,3%. Импорт российских товаров в Казахстан – $2,7 млрд, увеличившись на 8,7%», - сказал Игорь Кудряшов на пресс-конференции, посвященной проблемам цифровизации в ЕАЭС и восьмой международной промышленной выставке EXPO-Russia Kazakhstan 2018 в Алматы.

Доля России в общем товарообороте Казахстана за этот период составляет 18,5%, отметил заместитель торгового представителя РФ в РК.

Международная промышленная выставка EXPO-Russia Kazakhstan 2018 откроется в Алматы во вторник.

В экспозициях компаний будут представлены инновационные разработки в традиционной, атомной и альтернативной энергетике, нефтехимической и газовой промышленности, машиностроении, транспорте, медицине и фармакологии, телекоммуникациях и связи, сельском хозяйстве, высшем и среднем профессиональном образовании.

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