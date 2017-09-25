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Товарооборот между странами ЕАЭС и Вьетнамом вырос на 11,8%

25.09.2017 13:58   660   0
Результаты работы Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Социалистической Республикой Вьетнам и развитие системы маркировки товаров обсуждены на заседании бизнес-диалога с предпринимательским сообществом государств-членов Союза 22 сентября на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
 
Директор департамента торговой политики ЕЭК Станислав Георгиевский обозначил положительную динамику развития взаимной торговли участников Соглашения о ЗСТ.  Товарооборот между странами ЕАЭС и Вьетнамом с момента вступления в силу Соглашения – с октября 2016 года по июнь 2017 года – вырос на 11,8 % по отношению к аналогичному периоду 2015-2016 годов. В частности, отмечается увеличение поставок из Союза во Вьетнам продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, а также металлов и изделий из них. Самый большой прирост торговли с Вьетнамом из государств Союза зафиксирован у Республики Казахстан: товарооборот с октября 2016 года по июль 2017 года увеличился более чем в два раза. Товарооборот Республики Беларусь с Республикой Вьетнам вырос на 23,3%, Российской Федерации – на 5,5%.
 
О проектах ЕЭК в сфере маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками рассказала заместитель директора Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Наталья Ляхова. Она раскрыла принципы, на которые опирается Комиссия при разработке проектов системы маркировки в ЕАЭС, предполагаемые пути ее дальнейшего развития, преимущества и выгоды сторон: государств, бизнеса, потребителей, а также механизмы взаимодействия ЕЭК и бизнес-сообщества по этому вопросу.
 
Наталья Ляхова отметила, что максимальную выгоду при внедрении маркировки товаров получает бизнес – на порядок больше, чем государства и потребители. Так, с применением маркировки происходит вывод из «тени» недобросовестных участников рынка. Кроме того, маркировка способствует снижению административных расходов и оптимизации административных процедур за счет содержания существенного объема информации в контрольном знаке, ускоряются и упрощаются процессы взаимодействия бизнеса и государства.
 
В ближайшее время предстоит определить, какие именно товары будут подлежать маркировке. В ЕЭК начато общественное обсуждение и созданы экспертные отраслевые группы по всесторонней проработке вопросов введения маркировки на следующие группы товаров: обувь, лекарственные препараты и ювелирные изделия. Кроме того, создается онлайн-форум, где будут обсуждаться актуальные проекты развития системы маркировки.
  • Источник:
  • Пресс-служба ЕЭК
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