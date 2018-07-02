Треть бюджета Астаны тратится на отопление

Треть бюджета Астаны расходуется на отопление города, поэтому при планировании закупок и строительства необходимо учитывать стоимость содержания зданий и их энергоэффективность, считает генеральный директор Автономного кластерного фонда Almaty Tech Garden Санжар Кеттебеков.

«Мы сегодня видим, что большие усилия акимата уходят на расходы по содержанию зданий. Это огромная цифра – практически одна треть бюджета Астаны уходит чисто на содержание, на отопление города», - сказал он на форуме мэров городов стран Шелкового пути 2 июля.

«Чтобы сделать это устойчивым, нужно внести серьезные изменения в то как мы строим, как мы подходим к тендерам, как оценивается, например, заказ для муниципалитета. Если мы введем в понятие тендера стоимость эксплуатации в ближайшие 10 лет это серьезно изменит и качество материалов, которые используются в строительстве, и, естественно, расходы, и, следовательно, эмиссию СО2, и так далее», - предложил Санжар Кеттебеков.

Отопительный сезон в Астане обычно длится с сентября-октября до апреля-мая. Астана считается второй по холодности столицей в мире после Улан-Батора. Бюджет столицы Казахстана на 2018 год составляет 427,3 млрд тенге.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН