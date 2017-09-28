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Т.Сулейменов: "В реализации Стратегического плана развития Казахстана до 2025 года предусмотрена активная роль населения"

28.09.2017 17:11   629   0

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов принял участие в совещании по разъяснению основных положений проекта Стратегического плана развития Казахстана до 2025 года, которое состоялось в четверг в Усть-Каменогорске.

В мероприятии приняли участие государственные служащие, общественные деятели регионов, представители бизнеса, интеллигенция, экспертные сообщества, профильные НПО.

Сулейменов отметил, что Стратегический план до 2025 года направлен на достижение качественного и устойчивого роста экономики, ведущего к повышению качества жизни людей, на уровне стран ОЭСР. Акцент ставится на повышение конкурентоспособности бизнеса и человеческого капитала, технологической модернизации, совершенствовании институциональной среды. В Стратегическом плане до 2025 года уделяется особое внимание снижению негативного воздействия на окружающую среду.

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"План не составлен правительством для правительства. В нем отражены задачи и инициативы, в которых предусматривается активная роль частного бизнеса, компаний, предпринимателей, населения. Только в партнерстве государства, бизнеса и граждан можно построить конкурентоспособную страну будущего", - отметил в своем выступлении министр.

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Стратегический план построен вокруг семи важнейших системных реформ, которые должны произойти в экономике и социальной жизни страны до 2025 года.

Так, «Технологическое обновление и цифровизация» предполагает технологическую модернизацию экономики за счет создания инфраструктуры для цифровизации и инноваций. 

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«Конкуренция и конкурентоспособный бизнес» предусматривает активизацию частного сектора за счет создания условий для роста частного бизнеса и предпринимательства, сокращения роли государства в экономике, развития экспортного потенциала. Для снижения доли государственной собственности до уровня стран ОЭСР – до 15% от ВВП будет пересмотрен подход к программе приватизации, упрощены процедуры, заданы четкие принципы для выбора компаний и расширены возможные способы передачи активов в конкурентную среду. В целях вовлечения частного бизнеса в использование инструментов ГЧП планируется работа по упрощению процедуры ГЧП, а также расширению инструментарий и использованию частных инвестиций.

В рамках реформы «Правовое государство без коррупции» рассматривается обеспечение условий для соблюдения закона, предотвращения коррупции и формирования правовой культуры в государстве. 

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Реформа «Сильные регионы и урбанизация» направлена повышение самостоятельности регионов и ответственности и обеспечения базового уровня жизни для населения во всех регионах. Важным стимулом для развития регионов будет конкуренция между ними на основе рейтинга регионов по легкости ведения бизнеса. Сулейменов отметил, что конкуренция не должна стать причиной для обособленности регионов, а, наоборот, должна усилить межрегиональную кооперацию по поиску возможностей и оптимизации ресурсов, создания единых экономических рынков с центрами экономической активности в городах-хабах Астана, Алматы, Шымкент, Актобе, Усть-Каменогорск.

Вопросы становления единой Нации конкурентоспособных, прагматичных людей, ответственных за свое будущее и будущее рассмотрены в реформе «Модернизация общественного сознания». 

Кроме того, рассматривается вопрос повышения роли центральных и местных государственных органов и организаций как источника перемен в стране в рамках реформы «Государственный сектор как лидер изменений».

Также Стратегический план до 2025 года охватывает 7 приоритетных направлений реализации Стратегии «Казахстан 2050». Это политики, которые правительство уже осуществляет и будет продолжать осуществлять для достижения целей 2050 года. К ним относятся: стимулирующая макроэкономическая политика; политика, направленная на интенсивное развитие отраслей экономики; политика формирования развитого финансового рынка; политика, обеспечивающая бум технологий; политика обеспечения высокопроизводительных рабочих мест и высокого качества жизни; политика в области зеленой экономики и охраны окружающей среды; проактивная внешнеэкономическая политика.

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"В результате реализации вышеназванных реформ рост экономики должен быть на уровне не менее 4,5-5,0% ВВП в среднем в год, что позволит Казахстану в 2025 году обеспечить рост уровня ВВП на душу населения до 18 500 долл. США. Экономическая активность частного сектора значительно вырастет и увеличится доля малого и среднего предпринимательства в ВВП до 35%", - сообщил министр.

Он выразил уверенность, что реализация Стратегического плана позволит стране реализовать видение 2050 года и войти в лигу тридцати самых развитых стран мира.

  • Источник:
  • МНЭ РК
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