Турция планирует производить в Казахстане бронемашины по собственной технологии

Турецкие производители военной бронетехники ведут переговоры о создании совместного предприятия в Казахстане, сообщил генеральный директор турецкой компании Otocar Сердар Гергюч, передает «Интерфакс-Казахстан».

«Мы преследуем цель производить в Казахстане бронемашины с колесной формулой 8х8 путем передачи разработанной нами собственной технологии. В настоящее время продолжаются переговоры с компетентными лицами руководства Казахстана», - сказал Сердар Гергюч на полях V международной выставки KADEX-2018 в Астане в среду.

По его словам, в данный момент разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта, после разработки которого можно будет говорить о каких-то сроках и объеме инвестиций.

«Подсказать какую-то дату сложно. Мы проводим переговоры на основе нашего опыта предыдущих контактов, мы готовы по мере возможности ускорять этот процесс. Сложно также озвучивать какие-то цифры, потому что это связано с объемом заказов. Военная техника производится исходя поступающих заказов. Но по мере возможности мы хотим увеличить объем инвестиций. Сейчас разрабатывается ТЭО, по его итогам мы составим бизнес-план и обнародуем его», - пояснил глава компании.

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При этом турецкий инвестор нацелен не только на производство техники, но и дальнейшее ее обслуживание.

«Бронемашины приобретаются различными структурами и, по меньшей мере, 25 лет служат. Мы после производства желаем создавать сеть сервисного обслуживания, чтобы была возможность обслуживать эти машины, а также со временем осуществлять модернизацию этих машин. Мы знаем важное географическое положение Казахстана, и выпускаемую здесь именно казахстанскую продукцию мы намерены экспортировать в ближайшие страны», - отметил он.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН