Турпроекты на 74 млрд тенге планируют реализовать в Алматинской области в 2018 году

В 2018 году количество туристов, посетивших Алматинскую область, планируют довести с 1,5 млн до 2 млн человек, сообщила пресс-служба областного акима.

Для достижения поставленной задачи в этом году планируется реализация двух крупных проектов.

Зона отдыха ТОО "Феникс" на побережье озера Алаколь с объемом инвестиций 10 млрд тенге и горнолыжный курорт "Есик" в Енбекшиказахском районе проектной мощностью до 5 тыс. посетителей ежедневно и стоимостью проекта 64 млрд тенге.

"Для развития туризма очень важна инфраструктура, в особенности состояние дорог до объектов туристской сферы. В этом году будет начат капитальный ремонт дороги Ушарал - Достык. 140 км дороги будет отремонтировано до озера Балхаш. Кроме того, уже отремонтирована дорога до Кольсайских озер, за счет средств местного бюджета в этом году будет отремонтировано и 11 км до Чарынского каньона", - сообщила пресс-служба акимата области.