Твердые контракты на сумму более $15 млн подписаны на инвестиционном форуме Алматы

В рамках V международного инвестиционного форума «Almaty Invest - 2017» состоялось подписание трех международных контрактов на сумму более 15 млн долларов. Для подписания твердых контрактов были приглашены алматинские компании.

«Schneider Electric», лидер в производстве энергетического оборудования для промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства. В рамках подписанных контрактов, впервые в Казахстане будут произведены новые электроподстанции, ранее производимые в США.

«КазСПО-N» подписал контракт на производство огнеупорной спецодежды. Ранее получив инвестиционную поддержку в рамках программ «Карта индустриализации» и «Дорожная карта бизнеса - 2020» предприятие завершило модернизацию и запустило новую линию производства.

«Bureau Vertas» - в рамках подписанного контракта Алматинская компания проведет сертификацию по международным стандартам Трансмедиа ABI дорог в Западно-Казахстанской области.

Сумма подписанных твердых контрактов в совокупности превышает 15 млн долларов США или 5 млрд тенге.

Almaty Invest ежегодно собирает на своей площадке порядка 500 высокопоставленных участников, включая авторитетных политиков, мировых и казахстанских бизнес-лидеров, руководителей инвестиционных корпораций, финансовых институтов и международных организаций. На форуме присутствуют гости из 28 стран.

В 2017 году в Алматинской области зафиксирован самый низкий рост цен

В этом году в программе предусмотрены четыре секции, посвященные логистике, образованию, пищевой промышленности и кинопроизводству.

По итогам прошлогоднего форума был заключен 31 инвестиционный договор на сумму почти 300 млрд тенге. Из них 5 проектов уже реализованы, успешно работают. За счет них в городе появилось 1 230 новых рабочих мест.