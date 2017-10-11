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Юрий Тлеумуратов покинул пост директора Алматинской палаты предпринимателей

11.10.2017 09:30   318   0 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

После 2,5 лет работы, Юрий Тлеумуратов уволился с должности директора Палаты предпринимателей города Алматы, но готов продолжать помогать в реализации начатых проектов НПП.

«Вчера Правление НПП Атамекен удовлетворило мое заявление об увольнении с должности директора Палаты предпринимателей города Алматы. Я верой и правдой отработал почти 2,5 года, много сделано, ещё много предстоит сделать. Я приходил с определённой задачей - выстроить правильные коммуникации внутри коллектива, с Региональным советом, с отраслевыми и региональными ассоциациями, с Акиматом, с Прокуратурой, с другими государственными органами и т.д. Считаю это удалось. Конечно, не все что хотелось получалось, но позитива было явно больше. Но об этом не мне судить, а людям, то есть предпринимателям», - написал Юрий Тлеумуратов на своей странице в Facebook.

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Экс-директор палаты предпринимателей Алматы отметил, что его уход – осознанное жедание.

«Далеко не ухожу, иду в реальный сектор экономики, это не ссылка, а осознанное желание. От общественной работы не отказываюсь, это уже в крови. Думаю все начатые проекты ребята продолжат, буду помогать, если попросят. По регионам у меня ассоциации простые: Караганда - мама и родина, Астана - дети и столица, все остальные регионы - родные и друзья, ну а Алматы? как говорится, если бы у меня было две жизни, то одну из них я бы прожил в Алматы. А у меня она одна. Мне было интересно, мы делали важное и нужное дело, часть моего сердца навсегда останется с Вами, мои друзья», - отмечает он.

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Справка:

Тлеумуратов Юрий Джумабаевич, окончил экономический факультет Карагандинского государственного университета. В разные годы работал в налоговых органах, председателем Комитета финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов РК. Имеет опыт работы в частных аудиторских и консалтинговых компаниях. С октября 2013 года занимал пост секретаря Секретариата Комитета развития МСБ НПП «Атамекен». За время работы в РПП Алматы зарекомендовал себя как профессиональный руководитель, обладающий высокими организаторскими способностями, и внес значительный вклад в достижении задач Палаты предпринимателей, в том числе в налаживании партнерских отношений с центральными и местными государственными органами и бизнесом.

1993-2007 - Работник налоговых органов: старший налоговый инспектор-Директор департамента Министерства государственных доходов Республики Казахстан;

01.2007-01.2008 - Заместитель Председателя Комитета финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан;

05.05.2008-05.09.2008 - Председатель комитета финансового контроля Министерства Финансов РК;

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2014 - Руководитель Секретариата Комитета развития малого и среднего бизнеса НПП РК

05.2015 - 12.2015 - И.о. Директора Палаты предпринимателей города Алматы;

 С 12.2015 по 09.10.2017 - Директор Палаты предпринимателей г. Алматы.

ФОТО: ATAMEKEN.KZ

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