Уровень переработки мусора в Астане достигнет 75% к концу 2019 года

Уровень переработки твердых бытовых отходов в столице достигнет 75% к концу 2019 года, сообщил председатель правления АО «Астана Innovations» Олжас Сартаев.

Строительство завода по переработке органических отходов путем компостирования пищевой фракции стоимостью 3,4 млрд тенге начнется в этом году и завершится в сентябре 2019 года.

«Технология позволит переработать 180 тысяч тонн органики или 50 процентов от общего объема. Таким образом, в 2019 году будет сформирована современная высокотехнологичная единая система сбора, переработки и захоронения отходов с достижением уровня переработки до 75 процентов», - сказал Олжас Сартаев на форуме мэров городов стран Шелкового пути 2 июля.

«По переработке мусора определен инвестор, который в прошлом году инвестировал 1 миллиард тенге в приобретение 30 мусоровозов и 2 000 контейнеров. Запущено 2 цеха по переработке пластика и бумаги. В текущем году инвестором выделяются 5,2 млрд тенге на модернизацию данной отрасли», - отметил он.

Впервые в республике в масштабах всего города будет внедрена система раздельного сбора отходов по фракциям: мокрое и сухое. Для этих целей будут приобретены 25 мусоровозов и более 6 тыс. контейнеров, которые будут установлены во всех дворах до сентября текущего года.

Завод в Темиртау столкнулся с трудностями при сбыте битума

«Большое внимание уделяется озеленению. В 2017 году в нашем городе посажено более 300 тысяч деревьев. В этом году запланирована посадка около 400 тысяч деревьев, строительство 9 скверов, бульваров и большого ботанического сада, который, кстати, сегодня открывается», - сказал Олжас Сартаев.

Фото: Yuga.ru