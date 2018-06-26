Ускорить принятие НПА для улучшения бизнес-среды в Казахстане поручил Сагинтаев

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил ускорить принятие нормативно-правовых актов (НПА) в целях улучшения бизнес-среды в Казахстане.

«Они ждут скорейшего принятия этих изменений в закон о развитии предпринимательской деятельности. Поэтому нужно очень внимательно смотреть на сроки. Сейчас было сказано о сроках, что в ноябре будут приняты. Будем ли мы ждать? Почему так долго?», - сказал он на заседании правительства 26 июня при обсуждении мер по реализации закона РК «По вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности».

«Решение принято 24 мая в публичном виде. С тех пор прошел месяц, а мы только собираемся, раскачиваемся, мы задерживаем свои планы. Нормативные акты, которые должны приниматься со стороны министерств, должны быть приняты в оперативном порядке. Прошу пересмотреть все срок и составить график», - добавил премьер, отметив, что данные НПА необходимо принять в «качественном виде».

В этой связи необходимо принятие 146 нормативно-правовых актов в этой отрасли.

24 мая 2018 года президент РК подписал закон, который должен кардинально улучшить бизнес-среду и сократить количество барьеров и издержек бизнеса.

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По словам вице-министра национальной экономики РК Руслана Даленова, все подзаконные акты уже разработаны, и большая часть из них проходит согласование в госорганах.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН