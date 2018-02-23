В 2017 году на 11 тыс. выросло количество плательщиков НДС

В ходе прошедшей в Астане коллегии Комитета государственных доходов председатель Комитета государственных доходов Ардак Тенгебаев рассказал об итогах деятельности работы ведомства за 2017 год. По его данным, количество плательщиков НДС выросло на 11 тыс.

Как заявил председатель Комитета государственных доходов МФ РК Ардак Тенгебаев, увеличение количества плательщиков НДС обусловлено тем, что часть услуг переведено в электронный формат, а также исключена процедура предварительной верификации.

«Вследствие упрощения фискальных процедур выросла доля малого и среднего бизнеса в экономике страны. Кроме того, в 2017 году наблюдался рост фонда оплаты труда более чем на 400 млрд тенге. При средней зарплате в 150 тыс тенге – это дополнительно 223 тыс новых рабочих мест. Соответственно, увеличились поступления в местные бюджеты на 96 млрд тенге», - заявил Ардак Тенгебаев.

Глава КГД сообщил, что в прошлом году вполовину сокращено количество проверок. Новый подход принес в казну государства порядка 100 млрд тенге дохода. Это в полтора раза больше чем в 2016 году.

Что касается уголовной сферы, то по словам Ардака Тенгебаева, ведомству удалось на 71% уменьшить количество содержаний под стражей. В прошлом году применялись более гуманные виды мер наказания. Такие как залог, домашний арест, подписка о невыезде и личное поручительство.

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«За 2017 год сумма установленного ущерба по окончательным уголовным делам составила 106,4 млрд тенге. В бюджет государства возвращено 50,5 млрд тенге и арестовано имущества на 27,7 млрд тенге», - сообщил Ардак Тенгебаев.

Спикер отметил, что по результатам исследования, проведенного по заказу Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, уровень удовлетворенности бизнеса услугами органов государственных доходов составляет 80,4%. «За 2017 год через портал egov было оказано 34 млн государственных услуг, тогда как органы государственных доходов оказали 17 млн услуг».

По данным Комитета государственных доходов, бизнес пополнил казну страны налогами на 8,8 трлн тенге. Эта цифра составляет 17% к ВВП. Данный показатель вырос на 1,8% по сравнению с 2016 годом.