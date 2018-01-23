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В 2017 году в экологическую безопасность РК вложено 32,5 млрд тенге

23.01.2018 10:04   792   0

По итогам января-декабря 2017 года в экологическую безопасность страны инвестировали 32,5 млрд тенге - на 0,9% больше*, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Наибольший объем сконцентрирован в газонефтяных регионах и ВКО: ЗКО - 8,1 млрд тг, сразу +46,8% за год, ВКО - 6,6 млрд тг, сразу +56,4% за год, Атырауская область - 4,3 млрд тг, на 58,3% меньше, чем годом ранее (снижение ожидаемо, учитывая массовые вливания в экологию во время активных работ по успешному запуску Кашагана в 2016 году).

*сравниваются оперативные данные за соответствующие периоды.

 

В целом, по итогам 2016 года, наибольший объем капвложений в экологическую безопасность пришелся на промсектор, в частности - на две ключевые подотрасли: горнодобывающую сферу - 15,5 млрд тг, и на электроснабжение - 10,3 млрд тг.

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Текущие затраты в 2016 сокращались так же, как и капитальные и составили по итогам года всего 152,2 млрд тг, против 157,7 млрд тг в 2015.

Общий объем затрат (капитальные + текущие) составлял в 2016 году 196,1 млрд тг, из которых 30% было направлено на охрану атмосферного воздуха и проблемы климатических изменений, 28% - на радиационную безопасность и еще 26% - на утилизацию отходов.

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Марио Варгас Льоса
лауреат Нобелевской премии по литературе, перуанский писатель
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