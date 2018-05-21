В 2017 году выявлено более 170 случаев незаконного привлечения иностранной рабочей силы

В прошлом году в преддверии ЭКСПО-2017 в ходе оперативно-профилактических мероприятий было выявлено 171 случаев незаконного привлечения иностранной рабочей силы. Об этом в ходе специального брифинга сообщил начальник местной полицейской службы ДВД города Астаны Бакытжан Малыбаев.

С 21 по 31 мая в Астане в преддверии празднования дня столицы снова пройдут оперативно-профилактические мероприятия.

«Будут задействованы все специальные и правоохранительные органы, силовые структуры. Опыт прошлого года показывает, когда в преддверии ЭКСПО-2017 мы тоже проводили такие мероприятия, это дает положительный эффект, и мы достигли того, что в Астане в это время не было зафиксировано таких крупных, масштабных преступлений», - сообщил начальник местной полицейской службы ДВД города Астаны Бакытжан Малыбаев.

По словам спикера, будет задействовано порядка 400 человек личного состава. Уже направлены соответствующие указания департаментам внутренних дел других регионов. Для успешной работы предстоящих оперативно-профилактических мероприятий акиматом столицы создан соответствующий штаб.

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«В прошлом году у нас было выявлено более 360 иностранцев, прошивающих в стране нелегально. Также было выявлено 171 случаев незаконного привлечения иностранной рабочей силы. В прошлом году у нас было около 16 тыс граждан – владельцев оружия. Они имеют более 20 тыс оружия. Это оружие было проверено всем нормам. Порядка 170 владельцев были привлечены к административной ответственности», - добавил начальник полицейской службы ДВД города Астана.

Фото: Energysmi.ru